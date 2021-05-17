استشاري: هذه أسباب مرض ارتفاع ضغط الدم.. والسيطرة عليه بيد المريض

قال: الزعول والمتوتر الأكثر عرضة له ولمضاعفاته وهناك قصور ونقص في التوعية به

أكد استشاري امراض القلب والقسطرة الدكتور محمد إبراهيم كردي أهمية الفحص الدوري المستمر لارتفاع ضغط الدم، مشيرًا بأنه يجب متابعة الطبيب في حال كان قياس ضغط الدم أعلى من 180/‏120 ملم زئبقي.

جاء ذلك في معرض حديثه لبرنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc، حيث أوضح الدكتور كردي أن ارتفاع ضغط الدم من أهم الأسباب لحدوث فشل عضلة القلب ونزيف في المخ أو الجلطات التي قد تؤدي إلى الوفاة، فهو يعتبر من الأمراض المزمنة الخطيرة إذا لم يتم معالجتها مبكرًا.

وحذر كردي من العوامل الرئيسية لارتفاع ضغط الدم من زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة والتعرق والتوتر والقلق وزيادة الملح في الطعام، داعيًا إلى إضافة ساعة من الاسترخاء والرياضة وممارسة الهوايات والأعمال المحببة.

وأكد في هذا الصدد على أهمية تجنب مشاعر الحزن والاكتئاب والهم والقلق والغضب التي تزيد من إفراز هرمون الأدرينالين مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأشار إلى الدور المعاكس والإيجابي لهرمون السعادة في انبساط في الأوعية الدموية وتحسن في تغذية عضلة القلب، لافتًا بأن الشخص الزعول والمتوتر دائمًا هو الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته.

وكشف استشاري أمراض القلب والقسطرة عن قصور ونقص في التوعية بهذا المرض، مشيرًا بأن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن واحدًا من بين كل 4 رجال يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وواحد بين كل 4 رجال يعانون من هذا المرض يعرف أنه مصاب به! داعيًا إلى عقد وتنظيم الدورات والحملات التوعوية في وسائل الإعلام والأسواق والمولات والأماكن العامة.



وعن علاج ارتفاع ضغط الدم أوضح الدكتور كردي أن 80٪ من السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بيد المريض من خلال تغيير نمط الحياة وممارسة الرياضة التي تساعد في التخلص من الأملاح والسموم، وإنقاص الوزن والإقلال من الملح في الطعام والإكثار من شرب الماء من 2-3 لتر يوميًا والابتعاد عن التوتر مع تناول العلاج حسب استشارة الطبيب.