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استمرار تراجع الليرة يصعد بنسبة التضخم في تركيا لـ 25.2%

الأعلى منذ يونيو 2003

تجاوز معدل التضخم الاستهلاكي خلال أكتوبر الماضي في تركيا التوقعات وذلك مع زيادة أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة استمرار ضعف قيمة الليرة.

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم فإن معدل التضخم ارتفع إلى 25.2% في أكتوبر من 24.5% في سبتمبر، ما يفوق متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد عند 25%، مشيرة إلى أن التضخم السنوي هو الأعلى في تركيا منذ يونيو 2003.

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استمرار تراجع الليرة يصعد بنسبة التضخم في تركيا لـ 25.2%
سبق

تجاوز معدل التضخم الاستهلاكي خلال أكتوبر الماضي في تركيا التوقعات وذلك مع زيادة أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة استمرار ضعف قيمة الليرة.

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم فإن معدل التضخم ارتفع إلى 25.2% في أكتوبر من 24.5% في سبتمبر، ما يفوق متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد عند 25%، مشيرة إلى أن التضخم السنوي هو الأعلى في تركيا منذ يونيو 2003.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
08:26 PM

استمرار تراجع الليرة يصعد بنسبة التضخم في تركيا لـ 25.2%

الأعلى منذ يونيو 2003

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,458

تجاوز معدل التضخم الاستهلاكي خلال أكتوبر الماضي في تركيا التوقعات وذلك مع زيادة أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة استمرار ضعف قيمة الليرة.

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم فإن معدل التضخم ارتفع إلى 25.2% في أكتوبر من 24.5% في سبتمبر، ما يفوق متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد عند 25%، مشيرة إلى أن التضخم السنوي هو الأعلى في تركيا منذ يونيو 2003.

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