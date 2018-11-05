ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم فإن معدل التضخم ارتفع إلى 25.2% في أكتوبر من 24.5% في سبتمبر، ما يفوق متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد عند 25%، مشيرة إلى أن التضخم السنوي هو الأعلى في تركيا منذ يونيو 2003.

استمرار تراجع الليرة يصعد بنسبة التضخم في تركيا لـ 25.2% صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-05 تجاوز معدل التضخم الاستهلاكي خلال أكتوبر الماضي في تركيا التوقعات وذلك مع زيادة أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة استمرار ضعف قيمة الليرة. ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم فإن معدل التضخم ارتفع إلى 25.2% في أكتوبر من 24.5% في سبتمبر، ما يفوق متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد عند 25%، مشيرة إلى أن التضخم السنوي هو الأعلى في تركيا منذ يونيو 2003.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440 08:26 PM

استمرار تراجع الليرة يصعد بنسبة التضخم في تركيا لـ 25.2% الأعلى منذ يونيو 2003





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تجاوز معدل التضخم الاستهلاكي خلال أكتوبر الماضي في تركيا التوقعات وذلك مع زيادة أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة استمرار ضعف قيمة الليرة.

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم فإن معدل التضخم ارتفع إلى 25.2% في أكتوبر من 24.5% في سبتمبر، ما يفوق متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد عند 25%، مشيرة إلى أن التضخم السنوي هو الأعلى في تركيا منذ يونيو 2003.