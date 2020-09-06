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تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

2.988 إصابة جديدة بـ"كورونا" في بريطانيا

تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة

سجلت بريطانيا، اليوم (الأحد)، 2.988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن 1.813 حالة سجلت أمس، فيما يمثل أعلى مستوى من الإصابات اليومية منذ 23 مايو (أيار).

وبيّنت الحكومة أن عدد الوفيات ظل منخفضاً، مع تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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2.988 إصابة جديدة بـ"كورونا" في بريطانيا
سبق

سجلت بريطانيا، اليوم (الأحد)، 2.988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن 1.813 حالة سجلت أمس، فيما يمثل أعلى مستوى من الإصابات اليومية منذ 23 مايو (أيار).

وبيّنت الحكومة أن عدد الوفيات ظل منخفضاً، مع تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
08:12 PM

2.988 إصابة جديدة بـ"كورونا" في بريطانيا

تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت بريطانيا، اليوم (الأحد)، 2.988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن 1.813 حالة سجلت أمس، فيما يمثل أعلى مستوى من الإصابات اليومية منذ 23 مايو (أيار).

وبيّنت الحكومة أن عدد الوفيات ظل منخفضاً، مع تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

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