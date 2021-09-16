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اليمن.. "إغاثي" الملك يوزّع 211 طنًّا من السلال الغذائية بحجة

المركز وزّع 250 سلة غذائية في محافظة بورغو ببنين

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 211 طنًّا و218 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرى الدير والظهر والشباكية والمغتربين التابعة لمديرية حيران وجزيرتي الفشت وبكلان التابعة لمديرية ميدي ومديرية حرض بمحافظة حجة، استفاد منها 7,880 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

إلى هذا واصل المركز توزيع السلال الغذائية للمحتاجين في جمهورية بنين الصديقة؛ حيث وزع المركز أمس 250 سلة غذائية في مدينة باراكو بمحافظة بورغو بجمهورية بنين، استفاد منها 1.500 فرد بواقع 250 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية بنين.

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اليمن.. "إغاثي" الملك يوزّع 211 طنًّا من السلال الغذائية بحجة
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 211 طنًّا و218 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرى الدير والظهر والشباكية والمغتربين التابعة لمديرية حيران وجزيرتي الفشت وبكلان التابعة لمديرية ميدي ومديرية حرض بمحافظة حجة، استفاد منها 7,880 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

إلى هذا واصل المركز توزيع السلال الغذائية للمحتاجين في جمهورية بنين الصديقة؛ حيث وزع المركز أمس 250 سلة غذائية في مدينة باراكو بمحافظة بورغو بجمهورية بنين، استفاد منها 1.500 فرد بواقع 250 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية بنين.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
06:07 PM

اليمن.. "إغاثي" الملك يوزّع 211 طنًّا من السلال الغذائية بحجة

المركز وزّع 250 سلة غذائية في محافظة بورغو ببنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 211 طنًّا و218 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرى الدير والظهر والشباكية والمغتربين التابعة لمديرية حيران وجزيرتي الفشت وبكلان التابعة لمديرية ميدي ومديرية حرض بمحافظة حجة، استفاد منها 7,880 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

إلى هذا واصل المركز توزيع السلال الغذائية للمحتاجين في جمهورية بنين الصديقة؛ حيث وزع المركز أمس 250 سلة غذائية في مدينة باراكو بمحافظة بورغو بجمهورية بنين، استفاد منها 1.500 فرد بواقع 250 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية بنين.

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