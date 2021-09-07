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طالبان تعلن عن تشكيل حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان

الملا محمد حسن رئيسًا و"برادر" نائباً له ويعقوب وزيراً للدفاع

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان في مؤتمر صحفي تشكيلة الحكومة الجديدة، وقال إن الحكومة ستكون مؤقتة لتصريف الأعمال.
وأضاف المتحدث أن الملا محمد حسن رئيسًا للحكومة، والملا عبدالغني برادر نائبًا لرئيس الحكومة .
أما الملا محمد يعقوب مجاهد فيتولى وزيرًا للدفاع، وأسد الدين حقاني وزيرًا للداخلية بالوكالة، وهداية الله بدري وزيرًا للمالية بالوكالة.
واضاف المتحدث باسم طالبان، أنه سيتم الإبقاء على وزارات من الحكومة الأفغانية السابقة.

وقال إنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى في المستقبل، مضيفا: "أعلنا الوزارات التي كنا في أمسّ الحاجة إليها، وإن شاء الله سنعلن الوزارات الباقية في المستقبل".

الرئيسية/ أخبار العالم

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طالبان تعلن عن تشكيل حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان
سبق

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان في مؤتمر صحفي تشكيلة الحكومة الجديدة، وقال إن الحكومة ستكون مؤقتة لتصريف الأعمال.
وأضاف المتحدث أن الملا محمد حسن رئيسًا للحكومة، والملا عبدالغني برادر نائبًا لرئيس الحكومة .
أما الملا محمد يعقوب مجاهد فيتولى وزيرًا للدفاع، وأسد الدين حقاني وزيرًا للداخلية بالوكالة، وهداية الله بدري وزيرًا للمالية بالوكالة.
واضاف المتحدث باسم طالبان، أنه سيتم الإبقاء على وزارات من الحكومة الأفغانية السابقة.

وقال إنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى في المستقبل، مضيفا: "أعلنا الوزارات التي كنا في أمسّ الحاجة إليها، وإن شاء الله سنعلن الوزارات الباقية في المستقبل".

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
05:50 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
10:06 PM

طالبان تعلن عن تشكيل حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان

الملا محمد حسن رئيسًا و"برادر" نائباً له ويعقوب وزيراً للدفاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,253

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان في مؤتمر صحفي تشكيلة الحكومة الجديدة، وقال إن الحكومة ستكون مؤقتة لتصريف الأعمال.
وأضاف المتحدث أن الملا محمد حسن رئيسًا للحكومة، والملا عبدالغني برادر نائبًا لرئيس الحكومة .
أما الملا محمد يعقوب مجاهد فيتولى وزيرًا للدفاع، وأسد الدين حقاني وزيرًا للداخلية بالوكالة، وهداية الله بدري وزيرًا للمالية بالوكالة.
واضاف المتحدث باسم طالبان، أنه سيتم الإبقاء على وزارات من الحكومة الأفغانية السابقة.

وقال إنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى في المستقبل، مضيفا: "أعلنا الوزارات التي كنا في أمسّ الحاجة إليها، وإن شاء الله سنعلن الوزارات الباقية في المستقبل".

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