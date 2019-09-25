بِلقرن.. "سندهم" تدشّن مشروع المرافق العامة لذوي الهمم

بمباني "المحافظة والمستشفى والبلدية" وجامع الخلفاء

دشّنت جمعية "سندهم" الأهلية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مشروعَ تهيئة الأماكن والمَرافق العامة لذوي الهمم في محافظة بلقرن.

جاء ذلك برعاية من محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن عبدالله آل حامد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عائض سالم الحارثي، ورئيس بلدية بلقرن، ومدير مستشفى سبت العلايا، وإمام جامع الخلفاء الراشدين.

وقد تم تنفيذ أربعة مواقع لذوي الهمم في المحافظة هي: (مبنى المحافظة، ومبنى المستشفى، ومبنى البلدية، وجامع الخلفاء الراشدين)، وسيستمر المشروع ليشمل جميع مراكز المحافظة.