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"كورونا" يصيب 14 أردنياً جديداً.. ويرفع حصيلة الحالات إلى 1.001

تسجيل 4 حالات شفاء

سجل الأردن اليوم (الخميس) 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1001 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود إلى 11 أردنياً قادمين من الخارج، وحالة واحدة مخالطة لأحد المصابين، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود أحدهما أردني، والآخر أجنبي.

وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 678 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 14 أردنياً جديداً.. ويرفع حصيلة الحالات إلى 1.001
سبق

سجل الأردن اليوم (الخميس) 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1001 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود إلى 11 أردنياً قادمين من الخارج، وحالة واحدة مخالطة لأحد المصابين، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود أحدهما أردني، والآخر أجنبي.

وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 678 حالة شفاء.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
09:18 PM

"كورونا" يصيب 14 أردنياً جديداً.. ويرفع حصيلة الحالات إلى 1.001

تسجيل 4 حالات شفاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,001

سجل الأردن اليوم (الخميس) 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1001 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود إلى 11 أردنياً قادمين من الخارج، وحالة واحدة مخالطة لأحد المصابين، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود أحدهما أردني، والآخر أجنبي.

وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 678 حالة شفاء.

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