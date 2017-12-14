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"ناس" ينضم إلى عضوية منظمة IATP الرائدة في صيانة الطائرات

تهدف إلى تحسين أداء الإقلاع من الناحية الفنية

أعلن طيران "ناس"، الناقل الجوي السعودي، الطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انضمامه إلى عضوية منظمة IATP - International Airlines Technical Pool.

وتهدف هذه المنظمة إلى تحسين أداء الإقلاع من الناحية الفنية، والعمل على تخفيض التكاليف؛ وهو ما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس، كما ستسهل عملية التواصل مع قادة صناعة الطيران العالميين.

وأوضح طيران "ناس" أنه وضع نظامًا شاملاً وممنهجًا لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار حرص الشركة وسعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.

وقال: إن عضوية المنظمة في IATP تتيح العديد من المزايا من ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓير ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وأضاف: تعمل IATP على تأمين ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻹﻗﻼع، وﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺪات إزاﺣﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات المتعثرة.

وﺗﻬﺪف ﻣﻨﻈﻤﺔ IATP إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ Spare Parts Pool، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان وﺷﺮﻛﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات؛ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎرات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺳهولة ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺣﻼت، وتضم المنظمة 114 ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، و36 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات.

طيران ناس منظمة IATP

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ناس" ينضم إلى عضوية منظمة IATP الرائدة في صيانة الطائرات
سبق

أعلن طيران "ناس"، الناقل الجوي السعودي، الطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انضمامه إلى عضوية منظمة IATP - International Airlines Technical Pool.

وتهدف هذه المنظمة إلى تحسين أداء الإقلاع من الناحية الفنية، والعمل على تخفيض التكاليف؛ وهو ما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس، كما ستسهل عملية التواصل مع قادة صناعة الطيران العالميين.

وأوضح طيران "ناس" أنه وضع نظامًا شاملاً وممنهجًا لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار حرص الشركة وسعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.

وقال: إن عضوية المنظمة في IATP تتيح العديد من المزايا من ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓير ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وأضاف: تعمل IATP على تأمين ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻹﻗﻼع، وﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺪات إزاﺣﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات المتعثرة.

وﺗﻬﺪف ﻣﻨﻈﻤﺔ IATP إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ Spare Parts Pool، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان وﺷﺮﻛﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات؛ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎرات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺳهولة ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺣﻼت، وتضم المنظمة 114 ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، و36 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
07:12 PM

"ناس" ينضم إلى عضوية منظمة IATP الرائدة في صيانة الطائرات

تهدف إلى تحسين أداء الإقلاع من الناحية الفنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن طيران "ناس"، الناقل الجوي السعودي، الطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انضمامه إلى عضوية منظمة IATP - International Airlines Technical Pool.

وتهدف هذه المنظمة إلى تحسين أداء الإقلاع من الناحية الفنية، والعمل على تخفيض التكاليف؛ وهو ما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس، كما ستسهل عملية التواصل مع قادة صناعة الطيران العالميين.

وأوضح طيران "ناس" أنه وضع نظامًا شاملاً وممنهجًا لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار حرص الشركة وسعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.

وقال: إن عضوية المنظمة في IATP تتيح العديد من المزايا من ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓير ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وأضاف: تعمل IATP على تأمين ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻹﻗﻼع، وﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺪات إزاﺣﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات المتعثرة.

وﺗﻬﺪف ﻣﻨﻈﻤﺔ IATP إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ Spare Parts Pool، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان وﺷﺮﻛﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات؛ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎرات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺳهولة ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺣﻼت، وتضم المنظمة 114 ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، و36 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات.

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