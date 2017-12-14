"ناس" ينضم إلى عضوية منظمة IATP الرائدة في صيانة الطائرات
تهدف إلى تحسين أداء الإقلاع من الناحية الفنية
أعلن طيران "ناس"، الناقل الجوي السعودي، الطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انضمامه إلى عضوية منظمة IATP - International Airlines Technical Pool.
وتهدف هذه المنظمة إلى تحسين أداء الإقلاع من الناحية الفنية، والعمل على تخفيض التكاليف؛ وهو ما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس، كما ستسهل عملية التواصل مع قادة صناعة الطيران العالميين.
وأوضح طيران "ناس" أنه وضع نظامًا شاملاً وممنهجًا لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار حرص الشركة وسعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.
وقال: إن عضوية المنظمة في IATP تتيح العديد من المزايا من ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓير ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
"ناس" ينضم إلى عضوية منظمة IATP الرائدة في صيانة الطائرات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-12-12
أعلن طيران "ناس"، الناقل الجوي السعودي، الطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انضمامه إلى عضوية منظمة IATP - International Airlines Technical Pool.
وتهدف هذه المنظمة إلى تحسين أداء الإقلاع من الناحية الفنية، والعمل على تخفيض التكاليف؛ وهو ما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس، كما ستسهل عملية التواصل مع قادة صناعة الطيران العالميين.
وأوضح طيران "ناس" أنه وضع نظامًا شاملاً وممنهجًا لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار حرص الشركة وسعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.
وقال: إن عضوية المنظمة في IATP تتيح العديد من المزايا من ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓير ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
أعلن طيران "ناس"، الناقل الجوي السعودي، الطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن انضمامه إلى عضوية منظمة IATP - International Airlines Technical Pool.
وتهدف هذه المنظمة إلى تحسين أداء الإقلاع من الناحية الفنية، والعمل على تخفيض التكاليف؛ وهو ما يتوافق مع استراتيجية طيران ناس، كما ستسهل عملية التواصل مع قادة صناعة الطيران العالميين.
وأوضح طيران "ناس" أنه وضع نظامًا شاملاً وممنهجًا لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار حرص الشركة وسعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.
وقال: إن عضوية المنظمة في IATP تتيح العديد من المزايا من ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓير ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.