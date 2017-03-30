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تفاعلاً مع "سبق".. "الكهرباء" تزيل "عموداً ومحولاً وسط الشارع" بالمجاردة

فيما ثمّن أهالي الحي نشر ما يلامس اهتمام المواطن وقدّموا شكرهم للشركة

أزاحت شركة الكهرباء، العمودين بمحولهما من موقعها السابق الذي توسط أحد شوارع حي الفيصلية.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، بعنوان: "في فيصلية المجاردة.. عمودا كهرباء بمحوّل تتوسّط شارعًا" الذي بيّن فيه الأهالي أنه مضت عدة سنوات للأعمدة بهذه الكيفية في الموقع دون مراعاة للسلامة المرورية.

وقدّم أهالي الحي شكرهم لـ"سبق"، على نشر كل ما يلامس اهتمام المواطن ويجد تجاوب المسؤول، وشكرهم كذلك لشركة الكهرباء على سرعة التجاوب ونقل الأعمدة من الموقع.

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تفاعلاً مع "سبق".. "الكهرباء" تزيل "عموداً ومحولاً وسط الشارع" بالمجاردة
سبق

أزاحت شركة الكهرباء، العمودين بمحولهما من موقعها السابق الذي توسط أحد شوارع حي الفيصلية.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، بعنوان: "في فيصلية المجاردة.. عمودا كهرباء بمحوّل تتوسّط شارعًا" الذي بيّن فيه الأهالي أنه مضت عدة سنوات للأعمدة بهذه الكيفية في الموقع دون مراعاة للسلامة المرورية.

وقدّم أهالي الحي شكرهم لـ"سبق"، على نشر كل ما يلامس اهتمام المواطن ويجد تجاوب المسؤول، وشكرهم كذلك لشركة الكهرباء على سرعة التجاوب ونقل الأعمدة من الموقع.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:57 PM

تفاعلاً مع "سبق".. "الكهرباء" تزيل "عموداً ومحولاً وسط الشارع" بالمجاردة

فيما ثمّن أهالي الحي نشر ما يلامس اهتمام المواطن وقدّموا شكرهم للشركة

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
2
1,592

أزاحت شركة الكهرباء، العمودين بمحولهما من موقعها السابق الذي توسط أحد شوارع حي الفيصلية.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، بعنوان: "في فيصلية المجاردة.. عمودا كهرباء بمحوّل تتوسّط شارعًا" الذي بيّن فيه الأهالي أنه مضت عدة سنوات للأعمدة بهذه الكيفية في الموقع دون مراعاة للسلامة المرورية.

وقدّم أهالي الحي شكرهم لـ"سبق"، على نشر كل ما يلامس اهتمام المواطن ويجد تجاوب المسؤول، وشكرهم كذلك لشركة الكهرباء على سرعة التجاوب ونقل الأعمدة من الموقع.

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