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"كورونا" يواصل ضرباته بإيران .. 127 وفاة و1411 إصابة في يوم واحد

إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 1812 حالة وعدد المصابين 23049

أعلنت السطات الصحية في إيران، اليوم الإثنين، 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1812 حالة وفاة، ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران، إلى 23049 حالة إصابة.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية عن إصابة 1411 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيروس كورونا الجديد إيران

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"كورونا" يواصل ضرباته بإيران .. 127 وفاة و1411 إصابة في يوم واحد
سبق

أعلنت السطات الصحية في إيران، اليوم الإثنين، 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1812 حالة وفاة، ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران، إلى 23049 حالة إصابة.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية عن إصابة 1411 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:12 PM

"كورونا" يواصل ضرباته بإيران .. 127 وفاة و1411 إصابة في يوم واحد

إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 1812 حالة وعدد المصابين 23049

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السطات الصحية في إيران، اليوم الإثنين، 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1812 حالة وفاة، ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران، إلى 23049 حالة إصابة.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية عن إصابة 1411 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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