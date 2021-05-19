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"بيتكوين" تُواصل تراجعها وتسجل أقل من 40 ألف دولار و"إثريوم" تهوي 15%

وسط أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين

واصلت عملة بيتكوين الهبوط في موجة تقلّب مستمرة منذ أسبوع؛ لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار اليوم؛ إذ فاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين، مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس تيسلا.

وتراجعت بيتكوين، حوالى 9% لما يصل إلى 38 ألفًا و940.04 دولارًا؛ لتكون أيضًا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم. وهي الآن منخفضة 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفًا و895.22 دولارًا، الذي بلغته في 14 أبريل.

وبحسب "رويترز" هبطت إثريوم، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، حوالى 15% إلى 2875.36 دولارًا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"بيتكوين" تُواصل تراجعها وتسجل أقل من 40 ألف دولار و"إثريوم" تهوي 15%
سبق

واصلت عملة بيتكوين الهبوط في موجة تقلّب مستمرة منذ أسبوع؛ لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار اليوم؛ إذ فاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين، مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس تيسلا.

وتراجعت بيتكوين، حوالى 9% لما يصل إلى 38 ألفًا و940.04 دولارًا؛ لتكون أيضًا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم. وهي الآن منخفضة 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفًا و895.22 دولارًا، الذي بلغته في 14 أبريل.

وبحسب "رويترز" هبطت إثريوم، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، حوالى 15% إلى 2875.36 دولارًا.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
10:48 AM

"بيتكوين" تُواصل تراجعها وتسجل أقل من 40 ألف دولار و"إثريوم" تهوي 15%

وسط أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت عملة بيتكوين الهبوط في موجة تقلّب مستمرة منذ أسبوع؛ لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار اليوم؛ إذ فاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين، مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس تيسلا.

وتراجعت بيتكوين، حوالى 9% لما يصل إلى 38 ألفًا و940.04 دولارًا؛ لتكون أيضًا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم. وهي الآن منخفضة 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفًا و895.22 دولارًا، الذي بلغته في 14 أبريل.

وبحسب "رويترز" هبطت إثريوم، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، حوالى 15% إلى 2875.36 دولارًا.

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