النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صخرة ملاصقة للطريق تتربص بالسيارات على "الدولي" بين القنفذة وعسير

تغطيها النباتات ولا يتمكن المسافرون من رؤيتها إلا بعد الارتطام بها

اشتكى عابرو الطريق الدولي الرابط بين القنفذة وعسير من وجود صخرة صلبة ملاصقة للطريق جنوب مركز خميس حرب، تتربص بالسيارات متسببة في عدد من الحوادث، تجاوزت أكثر من 15 حادثًا مروريًّا خلال الفترات السابقة، أخرها حادثان منفصلان لشقيقَيْن، بينهما يوم واحد فقط.

وفي التفاصيل، ترتطم المركبات بالصخرة التي تغطيها النباتات أثناء خروج قائديها من الطريق للتوقف على جانبه مخلفة تلفيات جسيمة بالمركبات، وتعرِّض بعضها للانقلاب!

وقال مواطنون إنهم قاموا بإبلاغ الجهات المعنية إلا أنهم لم يجدوا تجاوبًا بإبعاد ضرر تلك الصخرة عن عابري الطريق.

وطالبوا وزارة النقل بسرعة تفتيتها حفاظًا على سلامة المسافرين الذين يصعب عليهم رؤيتها وتفاديها.

القنفذة عسير الطريق الدولي الرابط بين القنفذة وعسير الحوادث صخرة صلبة ملاصقة للطريق

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
صخرة ملاصقة للطريق تتربص بالسيارات على "الدولي" بين القنفذة وعسير
سبق

اشتكى عابرو الطريق الدولي الرابط بين القنفذة وعسير من وجود صخرة صلبة ملاصقة للطريق جنوب مركز خميس حرب، تتربص بالسيارات متسببة في عدد من الحوادث، تجاوزت أكثر من 15 حادثًا مروريًّا خلال الفترات السابقة، أخرها حادثان منفصلان لشقيقَيْن، بينهما يوم واحد فقط.

وفي التفاصيل، ترتطم المركبات بالصخرة التي تغطيها النباتات أثناء خروج قائديها من الطريق للتوقف على جانبه مخلفة تلفيات جسيمة بالمركبات، وتعرِّض بعضها للانقلاب!

وقال مواطنون إنهم قاموا بإبلاغ الجهات المعنية إلا أنهم لم يجدوا تجاوبًا بإبعاد ضرر تلك الصخرة عن عابري الطريق.

وطالبوا وزارة النقل بسرعة تفتيتها حفاظًا على سلامة المسافرين الذين يصعب عليهم رؤيتها وتفاديها.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
10:27 PM
اخر تعديل
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:19 PM

صخرة ملاصقة للطريق تتربص بالسيارات على "الدولي" بين القنفذة وعسير

تغطيها النباتات ولا يتمكن المسافرون من رؤيتها إلا بعد الارتطام بها

A A A
حسن العيسي - القنفذة
0
1,076

اشتكى عابرو الطريق الدولي الرابط بين القنفذة وعسير من وجود صخرة صلبة ملاصقة للطريق جنوب مركز خميس حرب، تتربص بالسيارات متسببة في عدد من الحوادث، تجاوزت أكثر من 15 حادثًا مروريًّا خلال الفترات السابقة، أخرها حادثان منفصلان لشقيقَيْن، بينهما يوم واحد فقط.

وفي التفاصيل، ترتطم المركبات بالصخرة التي تغطيها النباتات أثناء خروج قائديها من الطريق للتوقف على جانبه مخلفة تلفيات جسيمة بالمركبات، وتعرِّض بعضها للانقلاب!

وقال مواطنون إنهم قاموا بإبلاغ الجهات المعنية إلا أنهم لم يجدوا تجاوبًا بإبعاد ضرر تلك الصخرة عن عابري الطريق.

وطالبوا وزارة النقل بسرعة تفتيتها حفاظًا على سلامة المسافرين الذين يصعب عليهم رؤيتها وتفاديها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,082
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,082
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,508
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,144

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة