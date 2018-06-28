"القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بيشة
حصل رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص (إدارة الأعمال- إدارة المشاريع) من جامعة بيشة.
وقدّم "القرني" شكره وتقديره لوالديه ولأمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ولجميع زملائه وكل من سانده في إتمام هذه الدرجة العلمية.
"القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بيشة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-28
حصل رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص (إدارة الأعمال- إدارة المشاريع) من جامعة بيشة.
وقدّم "القرني" شكره وتقديره لوالديه ولأمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ولجميع زملائه وكل من سانده في إتمام هذه الدرجة العلمية.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
01:05 PM
"القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بيشة
حصل رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص (إدارة الأعمال- إدارة المشاريع) من جامعة بيشة.
وقدّم "القرني" شكره وتقديره لوالديه ولأمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ولجميع زملائه وكل من سانده في إتمام هذه الدرجة العلمية.