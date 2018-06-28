"القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بيشة

حصل رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص (إدارة الأعمال- إدارة المشاريع) من جامعة بيشة.

وقدّم "القرني" شكره وتقديره لوالديه ولأمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ولجميع زملائه وكل من سانده في إتمام هذه الدرجة العلمية.