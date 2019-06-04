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فيديو من الحد الجنوبي.. شاهد ماذا قال "اليامي" عندما سُئل أنت مرابط؟

سُئل نثرًا فأجاب شعرًا وخص به "سبق"

اعتبر رئيس الرقباء جابر بن هويج آل فطيح اليامي العيد الحقيقي أن تعيد على الحد الجنوبي تحت طلقات النار مدافعًا عن الدين والوطن، جاء ذلك في رد على سؤال وجه له من أحد زملائه فما كان منه إلا الرد بتلك العبارات وتوجها بثلاثة أبيات خص بها "سبق" وقراءها.

وقال مخاطبًا المواطنين: "كل عام وأنتم بخير وعيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان وأن يعجل بنصرنا ودعواتكم".

‏يا ناشدٍ عني مع زحمة العيد
أنا على الحد الجنوبي مرابط
الدين دونه هل عقيدة وتوحيد
والرافضي مع المجوسي يخابط
دون الوطن مع الرجال الصناديد
أهل الشجاعة بين فردٍ وضابط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو من الحد الجنوبي.. شاهد ماذا قال "اليامي" عندما سُئل أنت مرابط؟
سبق

اعتبر رئيس الرقباء جابر بن هويج آل فطيح اليامي العيد الحقيقي أن تعيد على الحد الجنوبي تحت طلقات النار مدافعًا عن الدين والوطن، جاء ذلك في رد على سؤال وجه له من أحد زملائه فما كان منه إلا الرد بتلك العبارات وتوجها بثلاثة أبيات خص بها "سبق" وقراءها.

وقال مخاطبًا المواطنين: "كل عام وأنتم بخير وعيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان وأن يعجل بنصرنا ودعواتكم".

‏يا ناشدٍ عني مع زحمة العيد
أنا على الحد الجنوبي مرابط
الدين دونه هل عقيدة وتوحيد
والرافضي مع المجوسي يخابط
دون الوطن مع الرجال الصناديد
أهل الشجاعة بين فردٍ وضابط

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
02:55 PM

فيديو من الحد الجنوبي.. شاهد ماذا قال "اليامي" عندما سُئل أنت مرابط؟

سُئل نثرًا فأجاب شعرًا وخص به "سبق"

A A A
محمد طيران - الرياض
18
31,461

اعتبر رئيس الرقباء جابر بن هويج آل فطيح اليامي العيد الحقيقي أن تعيد على الحد الجنوبي تحت طلقات النار مدافعًا عن الدين والوطن، جاء ذلك في رد على سؤال وجه له من أحد زملائه فما كان منه إلا الرد بتلك العبارات وتوجها بثلاثة أبيات خص بها "سبق" وقراءها.

وقال مخاطبًا المواطنين: "كل عام وأنتم بخير وعيدوا في أمان وحنا دون العقيدة والوطن، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان وأن يعجل بنصرنا ودعواتكم".

‏يا ناشدٍ عني مع زحمة العيد
أنا على الحد الجنوبي مرابط
الدين دونه هل عقيدة وتوحيد
والرافضي مع المجوسي يخابط
دون الوطن مع الرجال الصناديد
أهل الشجاعة بين فردٍ وضابط

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