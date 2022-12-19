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هاتف إرشادي لطلاب وأولياء أمور عسير خلال الاختبارات

لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية

تواصل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في وحدات الخدمات الإرشادية بتعليم المنطقة "بنين وبنات"؛ استقبال اتصالات واستفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات.

يأتي ذلك لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية عبر وحدة الخدمات الإرشادية للبنين بأبها، من خلال الهاتف (٠١٧٢٢٨٧٥٥٠)، ووحدة الخدمات الإرشادية بخميس مشيط "بنين" (0172229433)، ووحدة الخدمات الإرشادية بأحد رفيدة "بنين" (0508887383).

وتتلقّى وحدة الخدمات الإرشادية للبنات بأبها، استفسارات جميع مدارس البنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في المنطقة، عبر الجوال: (0507344546).

يذكر أن ذلك ضمن حزمة من البرامج تقدمها الوحدات، بمشاركة نخبة من مشرفي ومشرفات الخدمات الإرشادية، والتوجيه والإرشاد، لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم؛ للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتر، وتقديم البرامج الوقائية والعلاجية الإرشادية التي تلامس احتياجات الطلاب والطالبات النفسية والتربوية خلال فترة الاختبارات.

الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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هاتف إرشادي لطلاب وأولياء أمور عسير خلال الاختبارات
سبق

تواصل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في وحدات الخدمات الإرشادية بتعليم المنطقة "بنين وبنات"؛ استقبال اتصالات واستفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات.

يأتي ذلك لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية عبر وحدة الخدمات الإرشادية للبنين بأبها، من خلال الهاتف (٠١٧٢٢٨٧٥٥٠)، ووحدة الخدمات الإرشادية بخميس مشيط "بنين" (0172229433)، ووحدة الخدمات الإرشادية بأحد رفيدة "بنين" (0508887383).

وتتلقّى وحدة الخدمات الإرشادية للبنات بأبها، استفسارات جميع مدارس البنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في المنطقة، عبر الجوال: (0507344546).

يذكر أن ذلك ضمن حزمة من البرامج تقدمها الوحدات، بمشاركة نخبة من مشرفي ومشرفات الخدمات الإرشادية، والتوجيه والإرشاد، لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم؛ للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتر، وتقديم البرامج الوقائية والعلاجية الإرشادية التي تلامس احتياجات الطلاب والطالبات النفسية والتربوية خلال فترة الاختبارات.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
07:42 PM

هاتف إرشادي لطلاب وأولياء أمور عسير خلال الاختبارات

لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية

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بندر آل عوض - عسير
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تواصل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في وحدات الخدمات الإرشادية بتعليم المنطقة "بنين وبنات"؛ استقبال اتصالات واستفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات.

يأتي ذلك لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية عبر وحدة الخدمات الإرشادية للبنين بأبها، من خلال الهاتف (٠١٧٢٢٨٧٥٥٠)، ووحدة الخدمات الإرشادية بخميس مشيط "بنين" (0172229433)، ووحدة الخدمات الإرشادية بأحد رفيدة "بنين" (0508887383).

وتتلقّى وحدة الخدمات الإرشادية للبنات بأبها، استفسارات جميع مدارس البنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في المنطقة، عبر الجوال: (0507344546).

يذكر أن ذلك ضمن حزمة من البرامج تقدمها الوحدات، بمشاركة نخبة من مشرفي ومشرفات الخدمات الإرشادية، والتوجيه والإرشاد، لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم؛ للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتر، وتقديم البرامج الوقائية والعلاجية الإرشادية التي تلامس احتياجات الطلاب والطالبات النفسية والتربوية خلال فترة الاختبارات.

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