النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية

سجل خام برنت 75.67 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع ‏انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.‏

وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.

وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى ‏مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية
سبق

استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع ‏انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.‏

وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.

وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى ‏مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
01:46 AM

استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية

سجل خام برنت 75.67 دولارًا للبرميل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
1
1,110

استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع ‏انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.‏

وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.

وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى ‏مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,720
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,856
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة