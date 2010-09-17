استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.
وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.
وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.
استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية
سجل خام برنت 75.67 دولارًا للبرميل
استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.
وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.
وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.
استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.
استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية
سجل خام برنت 75.67 دولارًا للبرميل
استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.
وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.
وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.