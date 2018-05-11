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فرق المكافحة مستعدة.. توقعات بغزو أسراب من الجراد الصحراوي هذه المناطق

قالت وزارة البيئة: تستمر حتى 14 مايو الجاري ويكون بمستوى متوسط إلى عال

كشف تقرير جديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مؤشرات حالة الجراد الصحراوي في مناطق المملكة المختلفة حتى 14 مايو 2020م، متوقعاً حدوث تهديد بغزو أسراب ومجموعات من اليمن والمناطق المفتوحة في الربع الخالي، لمناطق الشرقية ونجران وأجزاء من منطقة الرياض.

وأكد التقرير، أن التوقعات اعتمدت على نشرة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي بينت أن سرعة الرياح تتراوح خلال الفترة من 11 وحتى 13 مايو الجاري بين 25 – 40 كلم/ ساعة، وستكون شمالية إلى شمالية شرقية في مناطق الشرقية والرياض، وجنوبية إلى جنوبية شرقية في جنوب الرياض، وشرقية إلى جنوبية شرقية في منطقة نجران، عليه فإن احتمالية حدوث تهديد بغزو أسراب من الجراد لمنطقة نجران ومحافظات جنوب وجنوب شرق الرياض بمستوى متوسط إلى عالٍ، وفي محافظة بيشة بمستوى منخفض، بالإضافة إلى تهديد على منطقة الربع الخالي خصوصاً المحاذية للشريط الحدودي مع دولتي سلطنة عمان واليمن، والتي استقبلت أمطار جيدة خلال الفترات الماضية.

وأكدت الوزارة أنه لا يستبعد غزو مجموعات وأسراب من الجراد الصحراوي، قادمة من العراق أو من المناطق الحدودية في الشمال الشرقي مع التيار الهوائي الشمالي الشرقي، لتشاهد في المنطقة الشرقية، وشرق وشمال شرق منطقة الرياض، مشيرة إلى أن هذا التحديث يعتمد على وجود كثافة لأسراب الجراد الصحراوي في مناطق قدوم الرياح في اليمن والربع الخالي وحدود سلطنة عمان مع اليمن والمناطق الشمالية مع العراق.

وأوضحت الوزارة، أن الوضع تحت المتابعة لحظة بلحظة، وفرق الاستكشاف والمكافحة جاهزة لتنفيذ العمليات المكثفة للقضاء على الآفة، ومتابعة الوضع في الدول المجاورة والتدخل السريع عند غزو الأسراب للمناطق المذكورة.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقوم بتنفيذ الخطط الموسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما يوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة الجراد الصحراوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرق المكافحة مستعدة.. توقعات بغزو أسراب من الجراد الصحراوي هذه المناطق
سبق

كشف تقرير جديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مؤشرات حالة الجراد الصحراوي في مناطق المملكة المختلفة حتى 14 مايو 2020م، متوقعاً حدوث تهديد بغزو أسراب ومجموعات من اليمن والمناطق المفتوحة في الربع الخالي، لمناطق الشرقية ونجران وأجزاء من منطقة الرياض.

وأكد التقرير، أن التوقعات اعتمدت على نشرة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي بينت أن سرعة الرياح تتراوح خلال الفترة من 11 وحتى 13 مايو الجاري بين 25 – 40 كلم/ ساعة، وستكون شمالية إلى شمالية شرقية في مناطق الشرقية والرياض، وجنوبية إلى جنوبية شرقية في جنوب الرياض، وشرقية إلى جنوبية شرقية في منطقة نجران، عليه فإن احتمالية حدوث تهديد بغزو أسراب من الجراد لمنطقة نجران ومحافظات جنوب وجنوب شرق الرياض بمستوى متوسط إلى عالٍ، وفي محافظة بيشة بمستوى منخفض، بالإضافة إلى تهديد على منطقة الربع الخالي خصوصاً المحاذية للشريط الحدودي مع دولتي سلطنة عمان واليمن، والتي استقبلت أمطار جيدة خلال الفترات الماضية.

وأكدت الوزارة أنه لا يستبعد غزو مجموعات وأسراب من الجراد الصحراوي، قادمة من العراق أو من المناطق الحدودية في الشمال الشرقي مع التيار الهوائي الشمالي الشرقي، لتشاهد في المنطقة الشرقية، وشرق وشمال شرق منطقة الرياض، مشيرة إلى أن هذا التحديث يعتمد على وجود كثافة لأسراب الجراد الصحراوي في مناطق قدوم الرياح في اليمن والربع الخالي وحدود سلطنة عمان مع اليمن والمناطق الشمالية مع العراق.

وأوضحت الوزارة، أن الوضع تحت المتابعة لحظة بلحظة، وفرق الاستكشاف والمكافحة جاهزة لتنفيذ العمليات المكثفة للقضاء على الآفة، ومتابعة الوضع في الدول المجاورة والتدخل السريع عند غزو الأسراب للمناطق المذكورة.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقوم بتنفيذ الخطط الموسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما يوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
08:06 PM

فرق المكافحة مستعدة.. توقعات بغزو أسراب من الجراد الصحراوي هذه المناطق

قالت وزارة البيئة: تستمر حتى 14 مايو الجاري ويكون بمستوى متوسط إلى عال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير جديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مؤشرات حالة الجراد الصحراوي في مناطق المملكة المختلفة حتى 14 مايو 2020م، متوقعاً حدوث تهديد بغزو أسراب ومجموعات من اليمن والمناطق المفتوحة في الربع الخالي، لمناطق الشرقية ونجران وأجزاء من منطقة الرياض.

وأكد التقرير، أن التوقعات اعتمدت على نشرة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي بينت أن سرعة الرياح تتراوح خلال الفترة من 11 وحتى 13 مايو الجاري بين 25 – 40 كلم/ ساعة، وستكون شمالية إلى شمالية شرقية في مناطق الشرقية والرياض، وجنوبية إلى جنوبية شرقية في جنوب الرياض، وشرقية إلى جنوبية شرقية في منطقة نجران، عليه فإن احتمالية حدوث تهديد بغزو أسراب من الجراد لمنطقة نجران ومحافظات جنوب وجنوب شرق الرياض بمستوى متوسط إلى عالٍ، وفي محافظة بيشة بمستوى منخفض، بالإضافة إلى تهديد على منطقة الربع الخالي خصوصاً المحاذية للشريط الحدودي مع دولتي سلطنة عمان واليمن، والتي استقبلت أمطار جيدة خلال الفترات الماضية.

وأكدت الوزارة أنه لا يستبعد غزو مجموعات وأسراب من الجراد الصحراوي، قادمة من العراق أو من المناطق الحدودية في الشمال الشرقي مع التيار الهوائي الشمالي الشرقي، لتشاهد في المنطقة الشرقية، وشرق وشمال شرق منطقة الرياض، مشيرة إلى أن هذا التحديث يعتمد على وجود كثافة لأسراب الجراد الصحراوي في مناطق قدوم الرياح في اليمن والربع الخالي وحدود سلطنة عمان مع اليمن والمناطق الشمالية مع العراق.

وأوضحت الوزارة، أن الوضع تحت المتابعة لحظة بلحظة، وفرق الاستكشاف والمكافحة جاهزة لتنفيذ العمليات المكثفة للقضاء على الآفة، ومتابعة الوضع في الدول المجاورة والتدخل السريع عند غزو الأسراب للمناطق المذكورة.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقوم بتنفيذ الخطط الموسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما يوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

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