التقى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري. واطلع الأمير أحمد بن فهد على تقرير موجز عن جهود وأعمال الفرع، مؤكداً على ضرورة العمل على تكثيف الجهود التوعوية وتطويرها، مع أهمية أن تكون هذه الجهود مواكبة لمتطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والعمل الجاد والمتقن من أجل تحقيقها. من جهته عبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعمهما المتواصل لجهود فرع الوزارة، وحرصهما على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة، والمواصفات الفنية، وذلك وفق خطة الوزارة في تنفيذ المشروعات.

نائب الشرقية يلتقي مدير فرع وزارة البيئة ويحث على مضاعفة الجهود صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-14 التقى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري.



واطلع الأمير أحمد بن فهد على تقرير موجز عن جهود وأعمال الفرع، مؤكداً على ضرورة العمل على تكثيف الجهود التوعوية وتطويرها، مع أهمية أن تكون هذه الجهود مواكبة لمتطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والعمل الجاد والمتقن من أجل تحقيقها.



من جهته عبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعمهما المتواصل لجهود فرع الوزارة، وحرصهما على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة، والمواصفات الفنية، وذلك وفق خطة الوزارة في تنفيذ المشروعات.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441 06:41 PM

نائب الشرقية يلتقي مدير فرع وزارة البيئة ويحث على مضاعفة الجهود أكد على ضرورة العمل على تكثيف الجهود التوعوية وتطويرها





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التقى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري.



واطلع الأمير أحمد بن فهد على تقرير موجز عن جهود وأعمال الفرع، مؤكداً على ضرورة العمل على تكثيف الجهود التوعوية وتطويرها، مع أهمية أن تكون هذه الجهود مواكبة لمتطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والعمل الجاد والمتقن من أجل تحقيقها.



من جهته عبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعمهما المتواصل لجهود فرع الوزارة، وحرصهما على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة، والمواصفات الفنية، وذلك وفق خطة الوزارة في تنفيذ المشروعات.