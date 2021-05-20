البولندي "مارسينياك" حكمًا لنهائي كأس الملك

المباراة تجمع التعاون والفيصلي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تجمع بين التعاون والفيصلي.

ويعتبر الحكم البولندي من حكام النخبة في القارة الأوروبية؛ إذ سبق وأن شارك في مونديال 2018 بروسيا، وكأس الأمم الأوروبية 2016، كما أدار بعض مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وبدأ سيمون مارتشينياك مشواره التحكيمي عام 2002، ثم حصل على الشارة الدولية عام 2011.