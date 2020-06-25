الجمعة والسبت.. الأرصاد تتوقع 48 ساعة ممطرة بعدة مواقع

استمرار تأثر أجزاء من الشرقية بالارتفاع المحسوس في الحرارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن الفرصة تتهيأ بمشيئة الله تعالى لهطول الأمطار الرعدية يوم الجمعة والسبت على مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة_المكرمة وأجزاء من منطقة #نجران.



وكانت قد توقعت في وقت سابق صباح اليوم استمرار تأثر أجزاء من #المنطقة_الشرقية بالارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى من 45-48 درجة مئوية.