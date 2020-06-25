النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجمعة والسبت.. الأرصاد تتوقع 48 ساعة ممطرة بعدة مواقع

استمرار تأثر أجزاء من الشرقية بالارتفاع المحسوس في الحرارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن الفرصة تتهيأ بمشيئة الله تعالى لهطول الأمطار الرعدية يوم الجمعة والسبت على مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة_المكرمة وأجزاء من منطقة #نجران.


وكانت قد توقعت في وقت سابق صباح اليوم استمرار تأثر أجزاء من #المنطقة_الشرقية بالارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى من 45-48 درجة مئوية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجمعة والسبت.. الأرصاد تتوقع 48 ساعة ممطرة بعدة مواقع
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن الفرصة تتهيأ بمشيئة الله تعالى لهطول الأمطار الرعدية يوم الجمعة والسبت على مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة_المكرمة وأجزاء من منطقة #نجران.


وكانت قد توقعت في وقت سابق صباح اليوم استمرار تأثر أجزاء من #المنطقة_الشرقية بالارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى من 45-48 درجة مئوية.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
11:38 AM

الجمعة والسبت.. الأرصاد تتوقع 48 ساعة ممطرة بعدة مواقع

استمرار تأثر أجزاء من الشرقية بالارتفاع المحسوس في الحرارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,165

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن الفرصة تتهيأ بمشيئة الله تعالى لهطول الأمطار الرعدية يوم الجمعة والسبت على مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة_المكرمة وأجزاء من منطقة #نجران.


وكانت قد توقعت في وقت سابق صباح اليوم استمرار تأثر أجزاء من #المنطقة_الشرقية بالارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى من 45-48 درجة مئوية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,321
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,205
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,541

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة