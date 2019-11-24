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ماجد: مبروك للهلال تحقيق اللقب الآسيوي

قدم قائد المنتخب السعودي والنصر "السابق" الكابتن ماجد عبدالله، التهنئة لإدارة وجماهير الهلال، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا الياباني "بنتيجة الذهاب والإياب".

وقال ماجد: "أبارك لإدارة وجماهير نادي الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019".

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ماجد: مبروك للهلال تحقيق اللقب الآسيوي
سبق

قدم قائد المنتخب السعودي والنصر "السابق" الكابتن ماجد عبدالله، التهنئة لإدارة وجماهير الهلال، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا الياباني "بنتيجة الذهاب والإياب".

وقال ماجد: "أبارك لإدارة وجماهير نادي الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019".

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
05:19 PM

ماجد: مبروك للهلال تحقيق اللقب الآسيوي

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أحمد سرور - الرياض
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قدم قائد المنتخب السعودي والنصر "السابق" الكابتن ماجد عبدالله، التهنئة لإدارة وجماهير الهلال، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا الياباني "بنتيجة الذهاب والإياب".

وقال ماجد: "أبارك لإدارة وجماهير نادي الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019".

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