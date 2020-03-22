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"الغذاء والدواء" تحذر من معقم جل لليدين"PRODENTY"

الهيئة: لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.. يمنع تداوله

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من معقم جل لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.

وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

الهيئة العامة للغذاء والدواء معقم جل لليدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذر من معقم جل لليدين"PRODENTY"
سبق

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من معقم جل لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.

وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:47 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من معقم جل لليدين"PRODENTY"

الهيئة: لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.. يمنع تداوله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,582

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من معقم جل لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.

وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

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