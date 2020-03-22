"الغذاء والدواء" تحذر من معقم جل لليدين"PRODENTY"

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من معقم جل لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.
وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من معقم جل لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.
وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.الهيئة العامة للغذاء والدواء معقم جل لليدين
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من معقم جل لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.
وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من معقم جل لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.
وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.