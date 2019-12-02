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"أوميغا 3".. أحماض دهنية لا يمكن الاستغناء عنها وهنا مصادرها

توجد ببعض الأطعمة والمكملات الغذائية وتأثيرها الصحي كبير

تتمتع الأحماض الدهنية "أوميغا 3" بفوائد صحية مهمة لصحة الأعصاب والمخ، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلاً عن تأثيرها المثبط للالتهابات.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قالت خبيرة التغذية الألمانية، آنيته سابرسكي؛ إن الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية "أوميغا 3" بنفسه، ولذلك ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتان.

وأضافت سابرسكي؛ يوفر عديد من الشركات مكملات غذائية تحتوي على "أوميغا 3" ينبغي استشارة الطبيب قبل تناولها.

أوميغا 3 أحماض دهنية

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"أوميغا 3".. أحماض دهنية لا يمكن الاستغناء عنها وهنا مصادرها
سبق

تتمتع الأحماض الدهنية "أوميغا 3" بفوائد صحية مهمة لصحة الأعصاب والمخ، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلاً عن تأثيرها المثبط للالتهابات.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قالت خبيرة التغذية الألمانية، آنيته سابرسكي؛ إن الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية "أوميغا 3" بنفسه، ولذلك ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتان.

وأضافت سابرسكي؛ يوفر عديد من الشركات مكملات غذائية تحتوي على "أوميغا 3" ينبغي استشارة الطبيب قبل تناولها.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
09:59 AM

"أوميغا 3".. أحماض دهنية لا يمكن الاستغناء عنها وهنا مصادرها

توجد ببعض الأطعمة والمكملات الغذائية وتأثيرها الصحي كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,230

تتمتع الأحماض الدهنية "أوميغا 3" بفوائد صحية مهمة لصحة الأعصاب والمخ، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلاً عن تأثيرها المثبط للالتهابات.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قالت خبيرة التغذية الألمانية، آنيته سابرسكي؛ إن الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية "أوميغا 3" بنفسه، ولذلك ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتان.

وأضافت سابرسكي؛ يوفر عديد من الشركات مكملات غذائية تحتوي على "أوميغا 3" ينبغي استشارة الطبيب قبل تناولها.

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