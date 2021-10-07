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الأردن تسجّل 1056 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت الأردن 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 830944 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 806704 حالات، بعد تسجيل 871 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10783 حالة.

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الأردن تسجّل 1056 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة
سبق

سجّلت الأردن 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 830944 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 806704 حالات، بعد تسجيل 871 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10783 حالة.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
06:33 PM

الأردن تسجّل 1056 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الأردن 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 830944 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 806704 حالات، بعد تسجيل 871 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10783 حالة.

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