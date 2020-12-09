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100 جولة رقابية على المخططات السكنية بعسير.. هنا حصيلة المخالفات

الحميدي: أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات لتحقيق معايير الأنسنة

نفّذت أمانة منطقة عسير الأسبوع الجاري، أكثر من 100 جولة رقابية على المخططات السكنية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.

وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إلى أن الجولات الأخيرة التي ضبطت خلالها نحو 30 مخالفة، تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المُتبعة، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية.

وأبان الحميدي، أن أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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100 جولة رقابية على المخططات السكنية بعسير.. هنا حصيلة المخالفات
سبق

نفّذت أمانة منطقة عسير الأسبوع الجاري، أكثر من 100 جولة رقابية على المخططات السكنية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.

وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إلى أن الجولات الأخيرة التي ضبطت خلالها نحو 30 مخالفة، تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المُتبعة، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية.

وأبان الحميدي، أن أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:04 PM

100 جولة رقابية على المخططات السكنية بعسير.. هنا حصيلة المخالفات

الحميدي: أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات لتحقيق معايير الأنسنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نفّذت أمانة منطقة عسير الأسبوع الجاري، أكثر من 100 جولة رقابية على المخططات السكنية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.

وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إلى أن الجولات الأخيرة التي ضبطت خلالها نحو 30 مخالفة، تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المُتبعة، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية.

وأبان الحميدي، أن أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.

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