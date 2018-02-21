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فريق البحرية الخاصة يحصل على كأس قائد حرس الحدود بمكة

شهدت البطولة مشاركة 8 فرق من جميع قطاعات ووحدات المنطقة

حقق فريق قوة أمن الحدود البحرية الخاصة، المركز الأول في بطولة قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة لكرة القدم، والتي شهدت مشاركة ثماني فرق من جميع قطاعات ووحدات حرس الحدود بالمنطقة.


وفي التفاصيل: أقيمت المباراة النهائية على ملعب نادي البنك الأهلي؛ حيث شهد حفل الختام قيام اللواء طلال بن علي الشمراني قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بتسليم صاحب المركز الأول الميداليات الذهبية وكأس البطولة.


وتلا ذلك تكريم الفرق المشاركة واللجان المنظمة؛ حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة الجندي أول عبدالله محمد مجرشي لاعب فريق قطاع القنفذة، وحصل على جائزة أفضل حارس العريف مشرف أحمد العمري حارس فريق القوة الخاصة، فيما حصل على هداف البطولة بسام الفارسي لاعب فريق قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية، وتم تسليم الميداليات الفضية لفريق قطاع القنفذة صاحب المركز الثاني، ولفريق القاعدة البحرية الميداليات البرونزية؛ لحصوله على المركز الثالث.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية للفريق الفائز بالبطولة مع راعي الحفل.

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فريق البحرية الخاصة يحصل على كأس قائد حرس الحدود بمكة
سبق

حقق فريق قوة أمن الحدود البحرية الخاصة، المركز الأول في بطولة قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة لكرة القدم، والتي شهدت مشاركة ثماني فرق من جميع قطاعات ووحدات حرس الحدود بالمنطقة.


وفي التفاصيل: أقيمت المباراة النهائية على ملعب نادي البنك الأهلي؛ حيث شهد حفل الختام قيام اللواء طلال بن علي الشمراني قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بتسليم صاحب المركز الأول الميداليات الذهبية وكأس البطولة.


وتلا ذلك تكريم الفرق المشاركة واللجان المنظمة؛ حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة الجندي أول عبدالله محمد مجرشي لاعب فريق قطاع القنفذة، وحصل على جائزة أفضل حارس العريف مشرف أحمد العمري حارس فريق القوة الخاصة، فيما حصل على هداف البطولة بسام الفارسي لاعب فريق قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية، وتم تسليم الميداليات الفضية لفريق قطاع القنفذة صاحب المركز الثاني، ولفريق القاعدة البحرية الميداليات البرونزية؛ لحصوله على المركز الثالث.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية للفريق الفائز بالبطولة مع راعي الحفل.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
10:43 PM

فريق البحرية الخاصة يحصل على كأس قائد حرس الحدود بمكة

شهدت البطولة مشاركة 8 فرق من جميع قطاعات ووحدات المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حقق فريق قوة أمن الحدود البحرية الخاصة، المركز الأول في بطولة قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة لكرة القدم، والتي شهدت مشاركة ثماني فرق من جميع قطاعات ووحدات حرس الحدود بالمنطقة.


وفي التفاصيل: أقيمت المباراة النهائية على ملعب نادي البنك الأهلي؛ حيث شهد حفل الختام قيام اللواء طلال بن علي الشمراني قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بتسليم صاحب المركز الأول الميداليات الذهبية وكأس البطولة.


وتلا ذلك تكريم الفرق المشاركة واللجان المنظمة؛ حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة الجندي أول عبدالله محمد مجرشي لاعب فريق قطاع القنفذة، وحصل على جائزة أفضل حارس العريف مشرف أحمد العمري حارس فريق القوة الخاصة، فيما حصل على هداف البطولة بسام الفارسي لاعب فريق قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية، وتم تسليم الميداليات الفضية لفريق قطاع القنفذة صاحب المركز الثاني، ولفريق القاعدة البحرية الميداليات البرونزية؛ لحصوله على المركز الثالث.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية للفريق الفائز بالبطولة مع راعي الحفل.

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