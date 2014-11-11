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مكة تستيقظ على جريمة مروعة ضحيتها امرأة ماتت خنقاً .. وطليقها: أنا القاتل

الجهات الأمنية باشرت موقع الجريمة وتم ضبط الجاني والتحقيقات تتواصل

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حادثة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة على يد طليقها، حيث قتلها خنقاً حتى الموت، فيما تم ضبط الجاني وإحالته إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن بلاغاً ورد للجهات الأمنية بمكة المكرّمة، من مواطن يفيد بأنه قام بقتل طليقته داخل شقتها السكنية في حي العزيزية، صباح اليوم.

وأشارت المعلومات، إلى أنه عند انتقال الجهات الأمنية للموقع وُجد شخص أمام مقر سكن طليقته، ويفيد بأنه قام بخنق طليقته حتى الموت، داخل شقتها السكنية.

وسلّم نفسه للجهات الأمنية، التي باشرت الحادثة، فيما تم طلب الهلال الأحمر السعودي الذي أكد بدوره وفاة المرأة.

ولا تزال الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة تواصل تحقيقها في الحادثة، وتم ضبط الجاني، تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق.

مكة المكرمة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تستيقظ على جريمة مروعة ضحيتها امرأة ماتت خنقاً .. وطليقها: أنا القاتل
سبق

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حادثة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة على يد طليقها، حيث قتلها خنقاً حتى الموت، فيما تم ضبط الجاني وإحالته إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن بلاغاً ورد للجهات الأمنية بمكة المكرّمة، من مواطن يفيد بأنه قام بقتل طليقته داخل شقتها السكنية في حي العزيزية، صباح اليوم.

وأشارت المعلومات، إلى أنه عند انتقال الجهات الأمنية للموقع وُجد شخص أمام مقر سكن طليقته، ويفيد بأنه قام بخنق طليقته حتى الموت، داخل شقتها السكنية.

وسلّم نفسه للجهات الأمنية، التي باشرت الحادثة، فيما تم طلب الهلال الأحمر السعودي الذي أكد بدوره وفاة المرأة.

ولا تزال الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة تواصل تحقيقها في الحادثة، وتم ضبط الجاني، تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:11 AM

مكة تستيقظ على جريمة مروعة ضحيتها امرأة ماتت خنقاً .. وطليقها: أنا القاتل

الجهات الأمنية باشرت موقع الجريمة وتم ضبط الجاني والتحقيقات تتواصل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
13
12,352

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حادثة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة على يد طليقها، حيث قتلها خنقاً حتى الموت، فيما تم ضبط الجاني وإحالته إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن بلاغاً ورد للجهات الأمنية بمكة المكرّمة، من مواطن يفيد بأنه قام بقتل طليقته داخل شقتها السكنية في حي العزيزية، صباح اليوم.

وأشارت المعلومات، إلى أنه عند انتقال الجهات الأمنية للموقع وُجد شخص أمام مقر سكن طليقته، ويفيد بأنه قام بخنق طليقته حتى الموت، داخل شقتها السكنية.

وسلّم نفسه للجهات الأمنية، التي باشرت الحادثة، فيما تم طلب الهلال الأحمر السعودي الذي أكد بدوره وفاة المرأة.

ولا تزال الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة تواصل تحقيقها في الحادثة، وتم ضبط الجاني، تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق.

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