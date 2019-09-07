سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي

بحثا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية - الفرنسية، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.