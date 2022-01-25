كشفت أمانة منطقة الرياض عن اتجاهها للتوسع في إنشاء "ديوانيات الغالين" المخصصة لكبار السن، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى توفير خيارات اجتماعية وترفيهية وثقافية متنوعة لجميع الفئات العمرية. وأشارت الأمانة إلى أن مراحل التوسع في تنفيذ "ديوانيات الغالين" ستأتي متدرجة حتى تشمل نطاق 16 بلدية فرعية في مختلف أرجاء العاصمة، لتكون قريبة من الأحياء السكنية ويسهل وصول كبار السن إليها. وتهدف "ديوانيات الغالين" إلى توفير بيئة اجتماعية تلائم كبار السن، يتبادلون من خلالها الخبرات، ويمارسون فيها الأنشطة الرياضية، ويتلقون دورات تدريبية وتطويرية في مختلف المجالات. وتحتوي الديوانيات على صالة جلوس أرضية مؤثثة، ومكان مخصص للضيافة، وموقع يضم جلسات مرتفعة مزودة بشاشات إلكترونية، ومركز أعمال يشمل أجهزة حاسوب وخدمة إنترنت، وممرات للمشاة، وأجهزة للتمارين الرياضية، وجلسات خارجية متعددة الأغراض. وكانت أمانة منطقة الرياض أنجزت ثلاث ديوانيات للغالين في أحياء لبن، عليشة، والروضة، تماشيًا مع برامجها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الترابط فيما بين السكان، وتوفير أماكن للتفاعل الإيجابي من قِبل الأهالي والزوار.

أمانة الرياض تكشف عن توسعها في تنفيذ "ديوانيات الغالين" المخصصة لكبار السن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-25 كشفت أمانة منطقة الرياض عن اتجاهها للتوسع في إنشاء "ديوانيات الغالين" المخصصة لكبار السن، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى توفير خيارات اجتماعية وترفيهية وثقافية متنوعة لجميع الفئات العمرية.



وأشارت الأمانة إلى أن مراحل التوسع في تنفيذ "ديوانيات الغالين" ستأتي متدرجة حتى تشمل نطاق 16 بلدية فرعية في مختلف أرجاء العاصمة، لتكون قريبة من الأحياء السكنية ويسهل وصول كبار السن إليها.



وتهدف "ديوانيات الغالين" إلى توفير بيئة اجتماعية تلائم كبار السن، يتبادلون من خلالها الخبرات، ويمارسون فيها الأنشطة الرياضية، ويتلقون دورات تدريبية وتطويرية في مختلف المجالات.



وتحتوي الديوانيات على صالة جلوس أرضية مؤثثة، ومكان مخصص للضيافة، وموقع يضم جلسات مرتفعة مزودة بشاشات إلكترونية، ومركز أعمال يشمل أجهزة حاسوب وخدمة إنترنت، وممرات للمشاة، وأجهزة للتمارين الرياضية، وجلسات خارجية متعددة الأغراض.



وكانت أمانة منطقة الرياض أنجزت ثلاث ديوانيات للغالين في أحياء لبن، عليشة، والروضة، تماشيًا مع برامجها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الترابط فيما بين السكان، وتوفير أماكن للتفاعل الإيجابي من قِبل الأهالي والزوار.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443 10:42 PM

أمانة الرياض تكشف عن توسعها في تنفيذ "ديوانيات الغالين" المخصصة لكبار السن لتوفير بيئة اجتماعية تلائمهم.. وتتدرج حتى تشمل نطاق 16 بلدية فرعية





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كشفت أمانة منطقة الرياض عن اتجاهها للتوسع في إنشاء "ديوانيات الغالين" المخصصة لكبار السن، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى توفير خيارات اجتماعية وترفيهية وثقافية متنوعة لجميع الفئات العمرية.



وأشارت الأمانة إلى أن مراحل التوسع في تنفيذ "ديوانيات الغالين" ستأتي متدرجة حتى تشمل نطاق 16 بلدية فرعية في مختلف أرجاء العاصمة، لتكون قريبة من الأحياء السكنية ويسهل وصول كبار السن إليها.



وتهدف "ديوانيات الغالين" إلى توفير بيئة اجتماعية تلائم كبار السن، يتبادلون من خلالها الخبرات، ويمارسون فيها الأنشطة الرياضية، ويتلقون دورات تدريبية وتطويرية في مختلف المجالات.



وتحتوي الديوانيات على صالة جلوس أرضية مؤثثة، ومكان مخصص للضيافة، وموقع يضم جلسات مرتفعة مزودة بشاشات إلكترونية، ومركز أعمال يشمل أجهزة حاسوب وخدمة إنترنت، وممرات للمشاة، وأجهزة للتمارين الرياضية، وجلسات خارجية متعددة الأغراض.



وكانت أمانة منطقة الرياض أنجزت ثلاث ديوانيات للغالين في أحياء لبن، عليشة، والروضة، تماشيًا مع برامجها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الترابط فيما بين السكان، وتوفير أماكن للتفاعل الإيجابي من قِبل الأهالي والزوار.