"متحدث الصحة": تحايل البعض للخروج يضرّ بمجتمعنا

أكد ضرورة إيقاف الممارسات السلبية لمنع انتشار العدوى

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من خطورة لجوء البعض إلى طرق معينة للعودة للسلوكيات غير الصحية المخالفة.

ودع إلى ضرورة إيقاف هذه الممارسات السلبية حتى يعيش المجتمع في أمان من خطر انتشار العدوى.

وبخصوص ما إذا كانت هناك خطة توعوية للحد من عودة معايدة الناس خامس أيام العيد، قال "العبدالعالي": قرار منع التجول والاحترازات والإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا وضعت لحمايتنا صحيًا.

واستنكر محاولات البعض لإيجاد حيل للخروج من هذه الأوقات حيث قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بانفسنا ومجتمعنا.

وأضاف: الواجب علينا مضاعفة وزيادة الاحتياط والحرص لنكون جميعًا في مأمن وأن نكون كأفراد متبعين لهذه التعليمات لتحقيق هدفها العام، وهو أن تمر فترة هذه الجائحة بالكامل ونحن في سلام.