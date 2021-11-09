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"الإعلام المرئي": 15 يوماً لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع الصحف الإلكترونية

أكدت أن من لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa.

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"الإعلام المرئي": 15 يوماً لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع الصحف الإلكترونية
سبق

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
07:41 PM

"الإعلام المرئي": 15 يوماً لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع الصحف الإلكترونية

أكدت أن من لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
631

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

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