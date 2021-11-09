دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.
وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa.
"الإعلام المرئي": 15 يوماً لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع الصحف الإلكترونية
أكدت أن من لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها
دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.
وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa.
دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.
"الإعلام المرئي": 15 يوماً لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع الصحف الإلكترونية
أكدت أن من لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها
دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.
وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa.