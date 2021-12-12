النائب العام يلتقي بالقائمة بأعمال السفارة الأمريكية

الجانبان بحثا عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مارتينا سترونغ والوفد المرافق.

وبحث الجانبان عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفرص التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات العدلية والنيابية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الأجهزة النيابية في كِلا البلدين.