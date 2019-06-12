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قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

السفارة الأمريكية بالرياض تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

قالت إنه استهدف المدنيين الأبرياء

أدانت السفارة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي، واستهداف المدنيين.

وقالت السفارة في بيان لها: "ندين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء".

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السفارة الأمريكية بالرياض تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها
سبق

أدانت السفارة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي، واستهداف المدنيين.

وقالت السفارة في بيان لها: "ندين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء".

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
05:44 PM

السفارة الأمريكية بالرياض تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

قالت إنه استهدف المدنيين الأبرياء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,991

أدانت السفارة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي، واستهداف المدنيين.

وقالت السفارة في بيان لها: "ندين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء".

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200 مليون

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