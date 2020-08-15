الدراسة عن بُعد لأول 7 أسابيع في معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد لأول سبعة أسابيع في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي، وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التعليم بعد التنسيق مع الجهات المعنية عن آلية العودة للدراسة عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًا للمقررات العملية، وحرصًا منه على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى جميع قطاعات الدولة، والتي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.