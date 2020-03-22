المستشارة الألمانية تعزل نفسها طوعياً بعد مخالطة طبيب مصاب بـ"كورونا"
تؤدي مهامها من منزلها
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل ستخضع للحجر الصحي في منزلها؛ بعد أن التقت طبيباً تأكدت إصابته بفيروس كورونا.
وذكر المتحدث أن "ميركل " قررت عزل نفسها في منزلها على أن تخضع لاختبار الكشف عن الفيروس بشكل دوري في الأيام المقبلة.
وأضاف أن المستشارة ستؤدي مهامها الرسمية من منزلها.
فيروس كورونا الجديد
المستشارة الألمانية تعزل نفسها طوعياً بعد مخالطة طبيب مصاب بـ"كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-22
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل ستخضع للحجر الصحي في منزلها؛ بعد أن التقت طبيباً تأكدت إصابته بفيروس كورونا.
وذكر المتحدث أن "ميركل " قررت عزل نفسها في منزلها على أن تخضع لاختبار الكشف عن الفيروس بشكل دوري في الأيام المقبلة.
وأضاف أن المستشارة ستؤدي مهامها الرسمية من منزلها.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:25 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:03 PM
المستشارة الألمانية تعزل نفسها طوعياً بعد مخالطة طبيب مصاب بـ"كورونا"
تؤدي مهامها من منزلها
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل ستخضع للحجر الصحي في منزلها؛ بعد أن التقت طبيباً تأكدت إصابته بفيروس كورونا.
وذكر المتحدث أن "ميركل " قررت عزل نفسها في منزلها على أن تخضع لاختبار الكشف عن الفيروس بشكل دوري في الأيام المقبلة.
وأضاف أن المستشارة ستؤدي مهامها الرسمية من منزلها.