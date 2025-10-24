منتجات نظائر الطب النووي تُعرض لأول مرة في أوروبا

أحد مجالات التعاون الواعدة بين روسيا ودول الشرق الأوسط

عُرض في إطار المؤتمر السنوي للرابطة الأوروبية للطب النووي النظائر والمنتجات التي تصنعها شركة "روساتوم" للمنتجات الطبية. ويُعد هذا التعاون في مجال توفير النظائر الطبية أحد مجالات التعاون الواعدة بين روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما مصنِّعي المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، والمؤسسات الطبية ومعاهد البحوث.

وتُستخدم هذه النظائر الطبية على نطاق واسع في تشخيص وعلاج أمراض الأورام والقلب والغدد الصماء العصبية، إضافة إلى أحد أكثر المنتجات أهمية في الوقت الحالي، وهو مولد جلون ٦٨ الذي يستخدم لتشخيص أورام السرطان.