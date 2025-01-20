النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مجلي": الجيش اليمني سيرد على جريمة قتل المصلين بمسجد مأرب

القصف أسفر عن مصرع 79 وإصابة 81

أكد الناطق الرسمي للجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، أن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، لن تذهب هدراً، وسيجري الرد على الميليشيا الحوثية الإجرامية بقوّة على يد الجيش في مختلف الجبهات القتالية.

وأوضح "مجلي" في بيان نشره "سبتمبر نت"، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي المتمردة على محافظة مأرب واستهدف المصلّين بأحد المساجد القريبة من معسكر التدريب، أسفر عن استشهاد 79 وإصابة 81 آخرين من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ومن الوحدات الأخرى ومن المدنيين.

وشدد الناطق الرسمي للجيش اليمني على أن الأعمال الإرهابية لن تثني الشعب اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة عن مواصلة السير في استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية الحوثية.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"مجلي": الجيش اليمني سيرد على جريمة قتل المصلين بمسجد مأرب
سبق

أكد الناطق الرسمي للجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، أن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، لن تذهب هدراً، وسيجري الرد على الميليشيا الحوثية الإجرامية بقوّة على يد الجيش في مختلف الجبهات القتالية.

وأوضح "مجلي" في بيان نشره "سبتمبر نت"، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي المتمردة على محافظة مأرب واستهدف المصلّين بأحد المساجد القريبة من معسكر التدريب، أسفر عن استشهاد 79 وإصابة 81 آخرين من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ومن الوحدات الأخرى ومن المدنيين.

وشدد الناطق الرسمي للجيش اليمني على أن الأعمال الإرهابية لن تثني الشعب اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة عن مواصلة السير في استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية الحوثية.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
07:49 PM

"مجلي": الجيش اليمني سيرد على جريمة قتل المصلين بمسجد مأرب

القصف أسفر عن مصرع 79 وإصابة 81

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
4,964

أكد الناطق الرسمي للجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، أن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، لن تذهب هدراً، وسيجري الرد على الميليشيا الحوثية الإجرامية بقوّة على يد الجيش في مختلف الجبهات القتالية.

وأوضح "مجلي" في بيان نشره "سبتمبر نت"، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي المتمردة على محافظة مأرب واستهدف المصلّين بأحد المساجد القريبة من معسكر التدريب، أسفر عن استشهاد 79 وإصابة 81 آخرين من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ومن الوحدات الأخرى ومن المدنيين.

وشدد الناطق الرسمي للجيش اليمني على أن الأعمال الإرهابية لن تثني الشعب اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة عن مواصلة السير في استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية الحوثية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,065
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,486
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,123

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة