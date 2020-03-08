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مصر .. انتحار شاب ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع

"السياحة": إحالة الواقعة للنيابة وجارٍ إجراء التحقيقات

لقي شاب مصري مصرعه منتحراً بعد أن ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع الثاني بمنطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم.

ووفق صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان صحفي، الأحد، إنه تمّت إحالة الواقعة للنيابة، وجارٍ إجراء التحقيقات اللازمة.

يُذكر أن هرم خفرع هو أحد أهرامات الجيزة في مصر، ويقع جنوب غرب هرم أبيه خوفو، ويبلغ ارتفاعه 143,5 متر، وطول كل ضلع 215,5 متر، وزاوية ميله 53,10ْ.. ويقع في مستوى سطح الأرض.

مصر انتحار شاب هرم خفرع

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مصر .. انتحار شاب ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع
سبق

لقي شاب مصري مصرعه منتحراً بعد أن ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع الثاني بمنطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم.

ووفق صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان صحفي، الأحد، إنه تمّت إحالة الواقعة للنيابة، وجارٍ إجراء التحقيقات اللازمة.

يُذكر أن هرم خفرع هو أحد أهرامات الجيزة في مصر، ويقع جنوب غرب هرم أبيه خوفو، ويبلغ ارتفاعه 143,5 متر، وطول كل ضلع 215,5 متر، وزاوية ميله 53,10ْ.. ويقع في مستوى سطح الأرض.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:00 AM

مصر .. انتحار شاب ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع

"السياحة": إحالة الواقعة للنيابة وجارٍ إجراء التحقيقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي شاب مصري مصرعه منتحراً بعد أن ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع الثاني بمنطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم.

ووفق صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان صحفي، الأحد، إنه تمّت إحالة الواقعة للنيابة، وجارٍ إجراء التحقيقات اللازمة.

يُذكر أن هرم خفرع هو أحد أهرامات الجيزة في مصر، ويقع جنوب غرب هرم أبيه خوفو، ويبلغ ارتفاعه 143,5 متر، وطول كل ضلع 215,5 متر، وزاوية ميله 53,10ْ.. ويقع في مستوى سطح الأرض.

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