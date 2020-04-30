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رداً على "ترامب".. الصين: لا مصلحة لنا في التدخل بانتخابات الرئاسة

"شوانج": شأن داخلي للولايات المتحدة ونأمل ألا يحاولوا جرنا إليه

رداً على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن بكين "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي ينهزم في محاولته الفوز بالرئاسة لفترة ثانية في انتخابات نوفمبر، نفت الصين اليوم الخميس، أي استفادة لها من التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج للصحفيين خلال إفادة يومية أن الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة، وأن بكين تأمل في ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إليها.

وقال ترامب خلال مقابلة مع رويترز أمس الأربعاء: "الصين على استعداد لبذل كل ما في وسعها لكي أخسر هذا السباق".

وأضاف أنه يعتقد أن بكين تريد فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن؛ من أجل تخفيف الضغوط التي فرضها هو على الصين فيما يتعلق بالتجارة وقضايا أخرى.

وكانت الصين عبرت حسب وكالة أنباء شينخوا عن معارضتها الشديدة للزج بها في السياسة الانتخابية الأمريكية، ردا على مذكرة كشفتها صحيفة بوليتيكو وحثت المرشحين الجمهوريين الأمريكيين على معالجة أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من خلال مهاجمة الصين بقوة.

وتركز وثيقة الاستراتيجية المكونة من 57 صفحة على ثلاثة خطوط رئيسية للهجوم: أن الصين تسببت في الفيروس "بالتستر عليه"، وأن الديمقراطيين "متساهلون مع الصين"، وأن الجمهوريين "سيضغطون من أجل فرض عقوبات على الصين لدورها في نشر هذا المرض"، حسب ما نقلت الصحيفة عن الوثيقة.

الصين

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رداً على "ترامب".. الصين: لا مصلحة لنا في التدخل بانتخابات الرئاسة
سبق

رداً على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن بكين "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي ينهزم في محاولته الفوز بالرئاسة لفترة ثانية في انتخابات نوفمبر، نفت الصين اليوم الخميس، أي استفادة لها من التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج للصحفيين خلال إفادة يومية أن الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة، وأن بكين تأمل في ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إليها.

وقال ترامب خلال مقابلة مع رويترز أمس الأربعاء: "الصين على استعداد لبذل كل ما في وسعها لكي أخسر هذا السباق".

وأضاف أنه يعتقد أن بكين تريد فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن؛ من أجل تخفيف الضغوط التي فرضها هو على الصين فيما يتعلق بالتجارة وقضايا أخرى.

وكانت الصين عبرت حسب وكالة أنباء شينخوا عن معارضتها الشديدة للزج بها في السياسة الانتخابية الأمريكية، ردا على مذكرة كشفتها صحيفة بوليتيكو وحثت المرشحين الجمهوريين الأمريكيين على معالجة أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من خلال مهاجمة الصين بقوة.

وتركز وثيقة الاستراتيجية المكونة من 57 صفحة على ثلاثة خطوط رئيسية للهجوم: أن الصين تسببت في الفيروس "بالتستر عليه"، وأن الديمقراطيين "متساهلون مع الصين"، وأن الجمهوريين "سيضغطون من أجل فرض عقوبات على الصين لدورها في نشر هذا المرض"، حسب ما نقلت الصحيفة عن الوثيقة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:23 PM

رداً على "ترامب".. الصين: لا مصلحة لنا في التدخل بانتخابات الرئاسة

"شوانج": شأن داخلي للولايات المتحدة ونأمل ألا يحاولوا جرنا إليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رداً على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن بكين "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي ينهزم في محاولته الفوز بالرئاسة لفترة ثانية في انتخابات نوفمبر، نفت الصين اليوم الخميس، أي استفادة لها من التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج للصحفيين خلال إفادة يومية أن الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة، وأن بكين تأمل في ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إليها.

وقال ترامب خلال مقابلة مع رويترز أمس الأربعاء: "الصين على استعداد لبذل كل ما في وسعها لكي أخسر هذا السباق".

وأضاف أنه يعتقد أن بكين تريد فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن؛ من أجل تخفيف الضغوط التي فرضها هو على الصين فيما يتعلق بالتجارة وقضايا أخرى.

وكانت الصين عبرت حسب وكالة أنباء شينخوا عن معارضتها الشديدة للزج بها في السياسة الانتخابية الأمريكية، ردا على مذكرة كشفتها صحيفة بوليتيكو وحثت المرشحين الجمهوريين الأمريكيين على معالجة أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من خلال مهاجمة الصين بقوة.

وتركز وثيقة الاستراتيجية المكونة من 57 صفحة على ثلاثة خطوط رئيسية للهجوم: أن الصين تسببت في الفيروس "بالتستر عليه"، وأن الديمقراطيين "متساهلون مع الصين"، وأن الجمهوريين "سيضغطون من أجل فرض عقوبات على الصين لدورها في نشر هذا المرض"، حسب ما نقلت الصحيفة عن الوثيقة.

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