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مدفعية الجيش اليمني تقضي على متمردين حوثيين في حجة

تدمير آليات عسكرية للمليشيا

قُتِل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني في الجبهتين الشمالية والغربية من محافظة حجة.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني شنّت قصفًا مدفعيًّا، استهدف عدة تحركات وتجمّعات للمليشيا الحوثية في جبهات حرض وعبس.

وأضاف أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدة آليات وأطقم قتالية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مدفعية الجيش اليمني تقضي على متمردين حوثيين في حجة
سبق

قُتِل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني في الجبهتين الشمالية والغربية من محافظة حجة.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني شنّت قصفًا مدفعيًّا، استهدف عدة تحركات وتجمّعات للمليشيا الحوثية في جبهات حرض وعبس.

وأضاف أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدة آليات وأطقم قتالية.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
04:59 PM
اخر تعديل
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:32 PM

مدفعية الجيش اليمني تقضي على متمردين حوثيين في حجة

تدمير آليات عسكرية للمليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني في الجبهتين الشمالية والغربية من محافظة حجة.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني شنّت قصفًا مدفعيًّا، استهدف عدة تحركات وتجمّعات للمليشيا الحوثية في جبهات حرض وعبس.

وأضاف أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدة آليات وأطقم قتالية.

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