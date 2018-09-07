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بعد توقيع آل الشيخ.. المملكة تستضيف بطولة دولية بمشاركة البرازيل والأرجنتين

تُقام مطلع شهر أكتوبر المقبل.. بتواجد المنتخب السعودي

أعلن رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ، التوقيعَ -قبل قليل- على استضافة المملكة بطولةً دوليةً رباعية مطلع أكتوبر القادم، بمشاركة البرازيل والأرجنتين والمنتخب السعودي، بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريباً.

وأضاف المستشار أن البطولة تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل.

يُذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن أن منتخب البرازيل سيخوض مباراتين وديتين في السعودية في أكتوبر المقبل.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخب البرازيل سيواجه السعودية يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب "الملك فهد الدولي" في "الرياض"؛ بينما سيلعب مع منتخب الأرجنتين يوم 16 من الشهر ذاته على ملعب "الجوهرة" بمدينة "جدة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد توقيع آل الشيخ.. المملكة تستضيف بطولة دولية بمشاركة البرازيل والأرجنتين
سبق

أعلن رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ، التوقيعَ -قبل قليل- على استضافة المملكة بطولةً دوليةً رباعية مطلع أكتوبر القادم، بمشاركة البرازيل والأرجنتين والمنتخب السعودي، بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريباً.

وأضاف المستشار أن البطولة تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل.

يُذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن أن منتخب البرازيل سيخوض مباراتين وديتين في السعودية في أكتوبر المقبل.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخب البرازيل سيواجه السعودية يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب "الملك فهد الدولي" في "الرياض"؛ بينما سيلعب مع منتخب الأرجنتين يوم 16 من الشهر ذاته على ملعب "الجوهرة" بمدينة "جدة".

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
07:30 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
10:25 PM

بعد توقيع آل الشيخ.. المملكة تستضيف بطولة دولية بمشاركة البرازيل والأرجنتين

تُقام مطلع شهر أكتوبر المقبل.. بتواجد المنتخب السعودي

A A A
محمد البقمي - الرياض
11
6,417

أعلن رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ، التوقيعَ -قبل قليل- على استضافة المملكة بطولةً دوليةً رباعية مطلع أكتوبر القادم، بمشاركة البرازيل والأرجنتين والمنتخب السعودي، بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريباً.

وأضاف المستشار أن البطولة تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل.

يُذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن أن منتخب البرازيل سيخوض مباراتين وديتين في السعودية في أكتوبر المقبل.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخب البرازيل سيواجه السعودية يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب "الملك فهد الدولي" في "الرياض"؛ بينما سيلعب مع منتخب الأرجنتين يوم 16 من الشهر ذاته على ملعب "الجوهرة" بمدينة "جدة".

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