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أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

مخاوف بشأن تعافي الطلب بسبب كورونا تكبح المكاسب

صعدت أسعار النفط اليوم، لكن ارتفاعاً غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار زيادة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تسببا في تثبيط تعافي الطلب على الوقود، مما حد من المكاسب.


وارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع، بينما تراجع الطلب على الوقود في أحدث أسبوع، حسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء. وتسببت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بكورونا في تضرر الاستهلاك الأمريكي.

ووفق "روسيا اليوم"، صعد خام "برنت" بمقدار 7 سنتات إلى 44.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينيتش، وزاد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 8 سنتات إلى 41.98 دولار.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يوليو الجاري لتصل إلى 536.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون تراجعا قدره 2.1 مليون برميل.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية لدى مؤسسة "فيليب فيوتشرز" للاستشارات إن "سوق النفط اتسمت بهدوء لافت، رغم الارتفاع غير المتوقع في المخزونات وتصاعد التوتر بين عملاقي التجارة، الولايات المتحدة والصين".

كما تسببت بيانات اقتصادية ضعيفة صادرة عن اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الضغط على أسعار الخام أيضاً.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل
سبق

صعدت أسعار النفط اليوم، لكن ارتفاعاً غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار زيادة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تسببا في تثبيط تعافي الطلب على الوقود، مما حد من المكاسب.


وارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع، بينما تراجع الطلب على الوقود في أحدث أسبوع، حسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء. وتسببت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بكورونا في تضرر الاستهلاك الأمريكي.

ووفق "روسيا اليوم"، صعد خام "برنت" بمقدار 7 سنتات إلى 44.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينيتش، وزاد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 8 سنتات إلى 41.98 دولار.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يوليو الجاري لتصل إلى 536.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون تراجعا قدره 2.1 مليون برميل.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية لدى مؤسسة "فيليب فيوتشرز" للاستشارات إن "سوق النفط اتسمت بهدوء لافت، رغم الارتفاع غير المتوقع في المخزونات وتصاعد التوتر بين عملاقي التجارة، الولايات المتحدة والصين".

كما تسببت بيانات اقتصادية ضعيفة صادرة عن اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الضغط على أسعار الخام أيضاً.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:15 AM

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

مخاوف بشأن تعافي الطلب بسبب كورونا تكبح المكاسب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صعدت أسعار النفط اليوم، لكن ارتفاعاً غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار زيادة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تسببا في تثبيط تعافي الطلب على الوقود، مما حد من المكاسب.


وارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع، بينما تراجع الطلب على الوقود في أحدث أسبوع، حسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء. وتسببت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بكورونا في تضرر الاستهلاك الأمريكي.

ووفق "روسيا اليوم"، صعد خام "برنت" بمقدار 7 سنتات إلى 44.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينيتش، وزاد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 8 سنتات إلى 41.98 دولار.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يوليو الجاري لتصل إلى 536.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون تراجعا قدره 2.1 مليون برميل.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية لدى مؤسسة "فيليب فيوتشرز" للاستشارات إن "سوق النفط اتسمت بهدوء لافت، رغم الارتفاع غير المتوقع في المخزونات وتصاعد التوتر بين عملاقي التجارة، الولايات المتحدة والصين".

كما تسببت بيانات اقتصادية ضعيفة صادرة عن اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الضغط على أسعار الخام أيضاً.

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