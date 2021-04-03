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"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق

للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين بمناسبة قرب رمضان

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، جميع الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والمولات وجميع المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والتأكيد على امتثالهم للاحترازات الوقائية ، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد على الأمانات والبلديات بإيقاع أقصى العقوبات على المخالفين بموجب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للوائح الاشتراطات الصحية المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية.

وتضمنت التوجيهات التأكيد على القائمين على أعمال الرقابة الصحية في الأمانات والبلديات تشديد وإحكام الرقابة الصحية على المنشآت والأنشطة المستهدفة كافة، للتأكد من امتثالها بالإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة قد قررت تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات وضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، وأيضاً منع موائد الطعام في الأحياء، إضافة إلى السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة.

وتواصل الوزارة وأمانات المناطق حملة توعوية لحثّ المواطنين على التسوق الآمن عبر اتباع التعليمات الصادرة منها والجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيق مراكز التسوق الاشتراطات الصحية التي تضمن السلامة والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الفيروس، وذلك ضمن جهودها المستمرة في مكافحة جائحة كورونا.

ودعت الوزارة المتسوقين إلى تخيّر الوقت الأقلّ ازدحامًا خلال الشهر الفضيل؛ حرصًا منها على صحة وسلامة الجميع من خلال تحري التسوق الآمن في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعاني منها دول العالم كافة.

وأهابت الوزارة بالجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المتاجر وذلك على الرقم 940.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق
سبق

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، جميع الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والمولات وجميع المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والتأكيد على امتثالهم للاحترازات الوقائية ، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد على الأمانات والبلديات بإيقاع أقصى العقوبات على المخالفين بموجب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للوائح الاشتراطات الصحية المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية.

وتضمنت التوجيهات التأكيد على القائمين على أعمال الرقابة الصحية في الأمانات والبلديات تشديد وإحكام الرقابة الصحية على المنشآت والأنشطة المستهدفة كافة، للتأكد من امتثالها بالإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة قد قررت تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات وضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، وأيضاً منع موائد الطعام في الأحياء، إضافة إلى السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة.

وتواصل الوزارة وأمانات المناطق حملة توعوية لحثّ المواطنين على التسوق الآمن عبر اتباع التعليمات الصادرة منها والجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيق مراكز التسوق الاشتراطات الصحية التي تضمن السلامة والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الفيروس، وذلك ضمن جهودها المستمرة في مكافحة جائحة كورونا.

ودعت الوزارة المتسوقين إلى تخيّر الوقت الأقلّ ازدحامًا خلال الشهر الفضيل؛ حرصًا منها على صحة وسلامة الجميع من خلال تحري التسوق الآمن في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعاني منها دول العالم كافة.

وأهابت الوزارة بالجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المتاجر وذلك على الرقم 940.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
03:33 PM

"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق

للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين بمناسبة قرب رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، جميع الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والمولات وجميع المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والتأكيد على امتثالهم للاحترازات الوقائية ، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد على الأمانات والبلديات بإيقاع أقصى العقوبات على المخالفين بموجب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للوائح الاشتراطات الصحية المنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية.

وتضمنت التوجيهات التأكيد على القائمين على أعمال الرقابة الصحية في الأمانات والبلديات تشديد وإحكام الرقابة الصحية على المنشآت والأنشطة المستهدفة كافة، للتأكد من امتثالها بالإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة قد قررت تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات وضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني، وأيضاً منع موائد الطعام في الأحياء، إضافة إلى السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة.

وتواصل الوزارة وأمانات المناطق حملة توعوية لحثّ المواطنين على التسوق الآمن عبر اتباع التعليمات الصادرة منها والجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيق مراكز التسوق الاشتراطات الصحية التي تضمن السلامة والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الفيروس، وذلك ضمن جهودها المستمرة في مكافحة جائحة كورونا.

ودعت الوزارة المتسوقين إلى تخيّر الوقت الأقلّ ازدحامًا خلال الشهر الفضيل؛ حرصًا منها على صحة وسلامة الجميع من خلال تحري التسوق الآمن في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعاني منها دول العالم كافة.

وأهابت الوزارة بالجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المتاجر وذلك على الرقم 940.

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