وتحت عنوان "حدث في مثل هذا اليوم" نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نقلاً عن وزارة الإعلام، توثيقاً تاريخياً لبدء بث إذاعة الرياض في منتصف الستينيات من القرن الماضي.

قبل 57 عاماً وتحديداً في غرة رمضان 1384 هجرياً الموافق 3 يناير 1965م، بدأ البث الإذاعي لإذاعة الرياض.

في مثل هذا اليوم قبل 57 عاماً.. إذاعة الرياض تبدأ البث صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-03 قبل 57 عاماً وتحديداً في غرة رمضان 1384 هجرياً الموافق 3 يناير 1965م، بدأ البث الإذاعي لإذاعة الرياض. وتحت عنوان "حدث في مثل هذا اليوم" نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نقلاً عن وزارة الإعلام، توثيقاً تاريخياً لبدء بث إذاعة الرياض في منتصف الستينيات من القرن الماضي.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 12:25 PM

في مثل هذا اليوم قبل 57 عاماً.. إذاعة الرياض تبدأ البث "الدارة" توثق لتاريخ يعود لعام 1965





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قبل 57 عاماً وتحديداً في غرة رمضان 1384 هجرياً الموافق 3 يناير 1965م، بدأ البث الإذاعي لإذاعة الرياض.

وتحت عنوان "حدث في مثل هذا اليوم" نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نقلاً عن وزارة الإعلام، توثيقاً تاريخياً لبدء بث إذاعة الرياض في منتصف الستينيات من القرن الماضي.