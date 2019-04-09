مصدر مسؤول: السعودية ترحب بتصنيف أمريكا للحرس الثوري "منظمة إرهابية"

قال: خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب ويترجم مطالبات المملكة المتكررة

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.

ونوّه المصدر بالقرار الأمريكي عاداً إياه خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن القرار الأمريكي يترجم مطالبات المملكة المتكرّرة للمجتمع الدولي، بضرورة التصدّي للإرهاب المدعوم من إيران.

وشدّد المصدر في ختام تصريحه على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدّي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.