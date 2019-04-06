فرقة تطوعية تابعة للهلال الأحمر تتعرض لحادث مروري داخل ينبع

خلال وجودها بالمحافظة للمشاركة في إحدى الفعاليات

واجهت فرق تطوعية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، مساء اليوم، خلال وجودها في محافظة ينبع للمشاركة في إحدى الفعاليات بالمحافظة، حادثًا مروريًا في داخل ينبع.

وعلى الفور، تمت مباشرة الحادث من قِبَلهم، وإبلاغ العمليات الإسعافية بالمنطقة، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، ونقل المصاب لمستشفى ينبع العام، وكان عدد الإصابات المباشرة من قِبل الفريق حالة متوسطة الإصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أن جميع الفرق التطوعية مهيأة- بحمد الله- للتعامل مع جميع أنواع الإصابات، وفي أقسى الظروف، حيث تم دعمهم بالكثير من الدورات والندوات المخصصة للتعامل الإسعافي مع الحالات.