النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 169 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الفهمي" يحصل على الماجستير في "الحِسبة" من أم القرى

حصل فواز محسن الفهمي، من منسوبي جامعة أم القرى، على درجة الماجستير بتقدير في تخصص (الحِسبة) من المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجامعة أم القرى.

وكان عنوان الرسالة "الآثار الاحتسابية الواردة في مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني من أول كتاب الشهادات إلى آخر كتاب المُكاتِب - جمعاً ودراسة".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الفهمي" يحصل على الماجستير في "الحِسبة" من أم القرى
سبق

حصل فواز محسن الفهمي، من منسوبي جامعة أم القرى، على درجة الماجستير بتقدير في تخصص (الحِسبة) من المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجامعة أم القرى.

وكان عنوان الرسالة "الآثار الاحتسابية الواردة في مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني من أول كتاب الشهادات إلى آخر كتاب المُكاتِب - جمعاً ودراسة".

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
04:40 PM

"الفهمي" يحصل على الماجستير في "الحِسبة" من أم القرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
154

حصل فواز محسن الفهمي، من منسوبي جامعة أم القرى، على درجة الماجستير بتقدير في تخصص (الحِسبة) من المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجامعة أم القرى.

وكان عنوان الرسالة "الآثار الاحتسابية الواردة في مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني من أول كتاب الشهادات إلى آخر كتاب المُكاتِب - جمعاً ودراسة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,794
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,255

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة