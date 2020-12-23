"الفهمي" يحصل على الماجستير في "الحِسبة" من أم القرى
حصل فواز محسن الفهمي، من منسوبي جامعة أم القرى، على درجة الماجستير بتقدير في تخصص (الحِسبة) من المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجامعة أم القرى.
وكان عنوان الرسالة "الآثار الاحتسابية الواردة في مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني من أول كتاب الشهادات إلى آخر كتاب المُكاتِب - جمعاً ودراسة".
"الفهمي" يحصل على الماجستير في "الحِسبة" من أم القرى
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-23
حصل فواز محسن الفهمي، من منسوبي جامعة أم القرى، على درجة الماجستير بتقدير في تخصص (الحِسبة) من المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجامعة أم القرى.
وكان عنوان الرسالة "الآثار الاحتسابية الواردة في مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني من أول كتاب الشهادات إلى آخر كتاب المُكاتِب - جمعاً ودراسة".
23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
04:40 PM
"الفهمي" يحصل على الماجستير في "الحِسبة" من أم القرى
حصل فواز محسن الفهمي، من منسوبي جامعة أم القرى، على درجة الماجستير بتقدير في تخصص (الحِسبة) من المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجامعة أم القرى.
وكان عنوان الرسالة "الآثار الاحتسابية الواردة في مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني من أول كتاب الشهادات إلى آخر كتاب المُكاتِب - جمعاً ودراسة".