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عكس المتعارف عليه.. خبيرة روسية تحذّر من تناول هؤلاء للفراولة

يمكن أن تسبّب انخفاض مستوى ضغط الدم وانسداد المجاري التنفسية

حذّرت خبيرة تغذية روسية من إعطاء الفراولة للأطفال الصغار أو تناولها على معدة فارغة.

وقالت الدكتورة أولغا كورابليوفا، "يمكن أن تكون الفراولة مادة غذائية من مسبّبات الحساسية وغالباً ما تثير تفاعلاً واضحاً من جانب منظومة المناعة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي، حتى إنه في الحالات الشديدة يمكن أن تسبّب صدمة تأقية (إعوارية) فورية (رد فعل فوري حاد، انخفاض مستوى ضغط الدم وانسداد المجاري التنفسية)، لذلك لا تنصح النساء الحوامل وكذلك المرضعات بتناول الفراولة، لكيلا يصاب الطفل بالحساسية.. وللسبب نفسه لا ينصح بإعطاء الفراولة للأطفال الذين لم يبلغوا سنة من العمر".

وتضيف وفق "روسيا اليوم"، ويجب على كل من يعاني التهابات في المعدة، أو القرحة، عدم تناول الفراولة، لأن حمض الأكساليك الموجود فيها، يمكن أن يفاقم الحالة.

وتضيف، إن "تناول الفراولة على معدة فارغة ضار أيضاً، لأنها حامضة جداً، لذلك يفضل تناولها بعد الطعام".

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عكس المتعارف عليه.. خبيرة روسية تحذّر من تناول هؤلاء للفراولة
سبق

حذّرت خبيرة تغذية روسية من إعطاء الفراولة للأطفال الصغار أو تناولها على معدة فارغة.

وقالت الدكتورة أولغا كورابليوفا، "يمكن أن تكون الفراولة مادة غذائية من مسبّبات الحساسية وغالباً ما تثير تفاعلاً واضحاً من جانب منظومة المناعة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي، حتى إنه في الحالات الشديدة يمكن أن تسبّب صدمة تأقية (إعوارية) فورية (رد فعل فوري حاد، انخفاض مستوى ضغط الدم وانسداد المجاري التنفسية)، لذلك لا تنصح النساء الحوامل وكذلك المرضعات بتناول الفراولة، لكيلا يصاب الطفل بالحساسية.. وللسبب نفسه لا ينصح بإعطاء الفراولة للأطفال الذين لم يبلغوا سنة من العمر".

وتضيف وفق "روسيا اليوم"، ويجب على كل من يعاني التهابات في المعدة، أو القرحة، عدم تناول الفراولة، لأن حمض الأكساليك الموجود فيها، يمكن أن يفاقم الحالة.

وتضيف، إن "تناول الفراولة على معدة فارغة ضار أيضاً، لأنها حامضة جداً، لذلك يفضل تناولها بعد الطعام".

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
10:22 AM

عكس المتعارف عليه.. خبيرة روسية تحذّر من تناول هؤلاء للفراولة

يمكن أن تسبّب انخفاض مستوى ضغط الدم وانسداد المجاري التنفسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت خبيرة تغذية روسية من إعطاء الفراولة للأطفال الصغار أو تناولها على معدة فارغة.

وقالت الدكتورة أولغا كورابليوفا، "يمكن أن تكون الفراولة مادة غذائية من مسبّبات الحساسية وغالباً ما تثير تفاعلاً واضحاً من جانب منظومة المناعة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي، حتى إنه في الحالات الشديدة يمكن أن تسبّب صدمة تأقية (إعوارية) فورية (رد فعل فوري حاد، انخفاض مستوى ضغط الدم وانسداد المجاري التنفسية)، لذلك لا تنصح النساء الحوامل وكذلك المرضعات بتناول الفراولة، لكيلا يصاب الطفل بالحساسية.. وللسبب نفسه لا ينصح بإعطاء الفراولة للأطفال الذين لم يبلغوا سنة من العمر".

وتضيف وفق "روسيا اليوم"، ويجب على كل من يعاني التهابات في المعدة، أو القرحة، عدم تناول الفراولة، لأن حمض الأكساليك الموجود فيها، يمكن أن يفاقم الحالة.

وتضيف، إن "تناول الفراولة على معدة فارغة ضار أيضاً، لأنها حامضة جداً، لذلك يفضل تناولها بعد الطعام".

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