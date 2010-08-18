شرطة "الشمالية" تضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية

تطبيق العقوبات بحق الداعي للتجمُّع المخالف والمسؤول عن المنشأة

صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس؛ بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (45) شخصاً، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال "الخميس": تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.