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شرطة "الشمالية" تضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية

تطبيق العقوبات بحق الداعي للتجمُّع المخالف والمسؤول عن المنشأة

صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس؛ بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (45) شخصاً، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال "الخميس": تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

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شرطة "الشمالية" تضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس؛ بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (45) شخصاً، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال "الخميس": تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
12:32 PM

شرطة "الشمالية" تضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية

تطبيق العقوبات بحق الداعي للتجمُّع المخالف والمسؤول عن المنشأة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس؛ بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (45) شخصاً، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال "الخميس": تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

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