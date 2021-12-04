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فيرشتابن الأسرع في حصة التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة السعودية الكبرى

في الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا1 في حلبة كورنيش جدة

سجَّل سائق فريق ريد بل ماكس فيرشتابن التوقيت الأسرع في حصة التجارب الثالثة لجائزة السعودية الكبرى، الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا1 لموسم 2021 اليوم السبت.

وتمكَّن فيرشتابن من إكمال ثلاث لفات ناجحة وكافية للمركز الأول في الحصة الأخيرة في حلبة كورنيش جدة قبل انطلاق الحصة التأهيلية، وبلغ زمنه الأسرع 1:28.100 دقيقة.

وتصدَّر البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب أول تجربتين في جدة يوم الجمعة، لكن فيرشتابن تفوق في التجربة الحرة الثالثة مسجلاً أسرع لفة في دقيقة واحدة و28.1 ثانية على مضمار جدة البالغ طوله 6.147 كم.

ويحتاج فيرشتابن لحصد 18 نقطة أكثر من هاميلتون سائق مرسيدس الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، خلال سباق جائزة السعودية الكبرى الأحد؛ ليفوز بأول لقب له في بطولة العالم دون الحاجة للانتظار للسباق الختامي للموسم في أبوظبي الأسبوع المقبل.

وجاء سيرجيو بيريز السائق الآخر لريد بول في المركز الثالث، وحل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز السادس خلف ثنائي ألفا تاوري المكون من بيير جاسلي ويوكي تسونودا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيرشتابن الأسرع في حصة التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة السعودية الكبرى
سبق

سجَّل سائق فريق ريد بل ماكس فيرشتابن التوقيت الأسرع في حصة التجارب الثالثة لجائزة السعودية الكبرى، الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا1 لموسم 2021 اليوم السبت.

وتمكَّن فيرشتابن من إكمال ثلاث لفات ناجحة وكافية للمركز الأول في الحصة الأخيرة في حلبة كورنيش جدة قبل انطلاق الحصة التأهيلية، وبلغ زمنه الأسرع 1:28.100 دقيقة.

وتصدَّر البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب أول تجربتين في جدة يوم الجمعة، لكن فيرشتابن تفوق في التجربة الحرة الثالثة مسجلاً أسرع لفة في دقيقة واحدة و28.1 ثانية على مضمار جدة البالغ طوله 6.147 كم.

ويحتاج فيرشتابن لحصد 18 نقطة أكثر من هاميلتون سائق مرسيدس الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، خلال سباق جائزة السعودية الكبرى الأحد؛ ليفوز بأول لقب له في بطولة العالم دون الحاجة للانتظار للسباق الختامي للموسم في أبوظبي الأسبوع المقبل.

وجاء سيرجيو بيريز السائق الآخر لريد بول في المركز الثالث، وحل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز السادس خلف ثنائي ألفا تاوري المكون من بيير جاسلي ويوكي تسونودا.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
08:59 PM

فيرشتابن الأسرع في حصة التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة السعودية الكبرى

في الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا1 في حلبة كورنيش جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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سجَّل سائق فريق ريد بل ماكس فيرشتابن التوقيت الأسرع في حصة التجارب الثالثة لجائزة السعودية الكبرى، الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا1 لموسم 2021 اليوم السبت.

وتمكَّن فيرشتابن من إكمال ثلاث لفات ناجحة وكافية للمركز الأول في الحصة الأخيرة في حلبة كورنيش جدة قبل انطلاق الحصة التأهيلية، وبلغ زمنه الأسرع 1:28.100 دقيقة.

وتصدَّر البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب أول تجربتين في جدة يوم الجمعة، لكن فيرشتابن تفوق في التجربة الحرة الثالثة مسجلاً أسرع لفة في دقيقة واحدة و28.1 ثانية على مضمار جدة البالغ طوله 6.147 كم.

ويحتاج فيرشتابن لحصد 18 نقطة أكثر من هاميلتون سائق مرسيدس الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، خلال سباق جائزة السعودية الكبرى الأحد؛ ليفوز بأول لقب له في بطولة العالم دون الحاجة للانتظار للسباق الختامي للموسم في أبوظبي الأسبوع المقبل.

وجاء سيرجيو بيريز السائق الآخر لريد بول في المركز الثالث، وحل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز السادس خلف ثنائي ألفا تاوري المكون من بيير جاسلي ويوكي تسونودا.

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